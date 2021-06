Die­be, Mör­der, arme Sünder

Am Frei­tag, den 2. Juli, um 18.00 Uhr bie­tet Karpfen­land-Gäste­füh­re­rin Chri­stia­ne Kol­bet eine Stadt­füh­rung in Höchstadt/​Aisch an, die der Fra­ge nach­geht, was mit klei­nen Gau­nern und gro­ßen Ver­bre­chern in Höchstadt geschah. Der Rund­gang dau­er 90 Minu­ten. Treff­punkt ist am Brun­nen auf dem Markt­platz in Höchstadt. Die Teiln­ha­me kostet € 6,- Anmel­dung unter: 0151/26211382.

Wan­de­rung rund um den Biergarten

Am Sonn­tag, den 4. Juli, um 15.00 Uhr bie­tet Karpfen­land-Gäste­füh­re­rin Chri­stia­ne Kol­bet eine Wan­de­rung rund um den „Fel­sen­kel­ler Utz“ bei Wep­pers­dorf an. Die Tour führt nach Wep­pers­dorf und Lauf und erzählt vom bäu­er­li­chen Leben an der unte­ren Aisch. Treff­punkt ist am Ein­gang zum Bier­gar­ten. Die Strecke beträgt rund 6,5 km. Die Tour dau­ert zwei­ein­halb Stun­den. Kosten: € 8,- Anmel­dung unter: 0151/26211382.