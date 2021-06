Wer­den Sie Teil der Wandelbewegung!

Das forum1.5 möch­te eine Platt­form für all die­je­ni­gen sein, die sich in der Regi­on für die Ein­hal­tung des 1,5°C‑Ziels des Pari­ser Kli­ma­schutz­ab­kom­mens ein­set­zen wol­len. Im Zusam­men­wir­ken von Poli­tik, Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Zivil­ge­sell­schaft arbei­ten wir an einem sozi­al-öko­lo­gi­schen Wan­del für Bay­reuth und die Region.

Vom 17. Bis 25. Sep­tem­ber 2021 fin­det die inzwi­schen 10. Tagung des forum1.5 statt. Nach den bei­den inspi­rie­ren­den Wan­del­wo­chen im Herbst 2019 und 2020 möch­ten wir die­ses For­mat nun wie­der auf­grei­fen und gemein­sam mit Ihnen gestal­ten. Wir laden Sie herz­lich dazu ein, die Wan­del­wo­che 2021 für Stadt und Regi­on mit Ihren eige­nen Ideen, Ver­an­stal­tun­gen und Akti­on zu berei­chern. Wenn Sie Inter­es­se haben, hal­ten Sie Ihre Idee mit eini­gen Infor­ma­tio­nen im ange­häng­ten For­mu­lar fest und lei­ten Sie die­ses an uns zurück (stadtregion@​uni-​bayreuth.​de).

Die Koor­di­na­ti­on des Pro­gramms, die Öffent­lich­keits­ar­beit sowie wei­te­re orga­ni­sa­to­ri­sche Ele­men­te der Wan­del­wo­che 2021 wer­den in die­sem Jahr zen­tral durch die Kon­zep­ti­ons­werk­statt über­nom­men. Die Kon­zep­ti­ons­werk­statt besteht aus Mit­ar­bei­ten­den des forum1.5 und ehren­amt­lich Enga­gier­ten. Wir laden alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein, auch Teil der Kon­zep­ti­ons­werk­statt zu wer­den, um die Koor­di­na­ti­on und Orga­ni­sa­ti­on der Wan­del­wo­che 2021 zu erleich­tern und zusam­men zu gestal­ten. Wir ver­su­chen den Groß­teil der Ver­an­stal­tun­gen in Prä­senz statt­fin­den zu las­sen, aber sind zeit­gleich offen für rein digi­ta­le Ver­an­stal­tun­gen, die das Pro­gramm abrunden.