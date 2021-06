Am Sonn­tag, 04. Juli, tre­ten die Her­ren des Baur SV Burg­kunst­adt zu ihrem vier­ten Sai­son­spiel in der Ten­nis Bezirks­li­ga gegen Weiß-Rot Coburg an. Spiel­be­ginn auf der Anla­ge in der Dr. Satt­ler Stra­ße ist um 10 Uhr. Das Heim­spiel bie­tet Ten­nis­fans aus der Umge­bung die Mög­lich­keit, neben zahl­rei­chen Spie­lern mit ein­stel­li­ger Lei­stungs­klas­se erst­mals den Burg­kunst­adter Spit­zen­spie­ler, David Mra­zek, in Akti­on zu sehen. Daher ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Sport­in­ter­es­sier­ten. Der Ein­tritt ist wie immer frei und die Vor­stand­schaft hofft auf Unter­stüt­zung der hei­mi­schen Mann­schaf­ten durch zahl­rei­che Zuschauer.