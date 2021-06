Im Land­kreis Bam­berg enga­giert sich jeder 3. Bür­ger ehren­amt­lich, also rund 50.000 Frau­en und Män­ner. Oft pas­siert das abseits des Schein­wer­fer­lich­tes. Am 24. Juni zeich­ne­te Land­rat Johann Kalb daher ver­dien­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Land­kreis Bam­berg für ihr lang­jäh­ri­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment aus. „Sie alle sind Men­schen, die etwas in die Hand neh­men und das Gemein­wohl über die eige­nen Inter­es­sen stel­len“, beton­te Land­rat Johann Kalb die Wich­tig­keit der ehren­amt­li­chen Arbeit im Rah­men der Ehrungsveranstaltung.

Im Ein­zel­nen wur­den geehrt:

1. Kom­mu­na­le Ver­dienst­me­dail­len in Bronze

Eli­sa­beth Dicker, Heiligenstadt

Alo­is Lud­wig, Breitengüßbach

Hans-Peter Prä­ma­ß­ing, Priesendorf

Wer­ner Waß­mann, Stegaurach

Lud­wig Wer­ner, Strullendorf

Hans-Jür­gen Zit­zelsber­ger, Lauter

2. Dank­ur­kun­de für beson­de­re Ver­dien­ste um die kom­mu­na­le Selbstverwaltung

Hel­ga Geheeb, Scheßlitz

3. Ehren­zei­chen am Ban­de für 25-jäh­ri­ge Dienst­zeit beim Tech­ni­schen Hilfs­werk Bayern

Seba­sti­an Mentschek, Hirschaid

Chri­sti­an Köh­ler, Strullendorf

4. Ehren­zei­chen am Ban­de für 40-jäh­ri­ge Dienst­zeit bei der DLRG

Moni­ka Dietz, Hirschaid

Elke Eitel, Hirschaid

Bar­ba­ra Len­gen­fel­der, Hirschaid

5. Ver­dienst­me­dail­le des Ver­dienst­or­dens der Bun­des­re­pu­blik Deutschland

Johann Dorsch, Heiligenstadt

Hel­ga Schnei­der­wind, Frensdorf

6. Aus­zeich­nung des Land­krei­ses Bam­berg für beson­de­re ehren­amt­li­che Ver­dien­ste in den Berei­chen Kul­tur, Sozia­les, Sport, Gesell­schafts­po­li­tik und Jugend