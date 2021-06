Der 1.FC Nürn­berg kommt zum TSV Lon­ner­stadt! Mädels & Jungs, auf­ge­passt! Wir ver­an­stal­ten mit dem 1.FC Nürn­berg vom 10.08. bis 12.08.2021 wie­der ein Fuß­ball-Camp für 6- bis 14-jäh­ri­ge am Son­nen­hü­gel in Lon­ner­stadt. Unter pro­fes­sio­nel­len Bedin­gun­gen fühlst du dich wie ein Club-Pro­fi. Das Trai­ning wir durch Nach­wuchs­trai­ner des 1.FCN und lizen­zier­te Jugend­trai­ner gelei­tet. Lass dir das 1.FC Nürn­berg-Aus­rü­stungs­pa­ket (Tri­kot, Hose, Stut­zen, Ball und Trink­fla­sche) nicht ent­ge­hen. Fürs leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt. Kosten pro Teil­neh­mer (inkl. Ver­pfle­gung) nur 145.- € (130,50 € für FCN-Mit­glie­der). Mel­de Dich gleich online an unter fcn​.de/​c​a​mps !!!