Der Lock­down der ver­gan­ge­nen Mona­te hat vie­le Ver­ei­ne vor die Ent­schei­dung einer digi­ta­len Mit­glie­der­ver­samm­lung mit Wah­len und/​oder Abstim­mun­gen gestellt. Aber meist fehl­te es an Know-how, dies daten­schutz­kon­form und bezahl­bar umzusetzen.

Das Ehren­amts­bü­ro des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt bie­tet des­halb am Mitt­woch, den 14. Juli 2021 von 18 bis 20 Uhr einen Online-Work­shop an, indem das Online-Tool digi​tal​wahl​.org vor­ge­stellt und der siche­re Umgang trai­niert wird.

Auch wenn Mit­glie­der­ver­samm­lun­gen momen­tan wie­der in Prä­senz mög­lich sind, kön­nen Ver­ei­ne und gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen sich jetzt infor­mie­ren und digi­tal fit machen. Denn eine Online-Abstim­mung im Ver­ein kann auch ohne Kon­takt­be­schrän­kun­gen vie­le Vor­tei­le mit sich bringen.

Wäh­rend des zwei­stün­di­gen Online-Work­shops erler­nen die Teil­neh­men­den den siche­ren Umgang mit dem Online-Tool digi​tal​wahl​.org. Anhand von Pra­xis­übun­gen wird die Pla­nung und Ein­be­ru­fung von Online­ver­samm­lun­gen trai­niert und die Umset­zung von Wah­len und Abstim­mun­gen simuliert.

Wer an dem kosten­lo­sen Online-Work­shop teil­neh­men möch­te, benö­tigt nur ein inter­net­fä­hi­ges End­ge­rät (PC, Smart­pho­ne oder Tablet). Eine Anmel­dung ist bis Diens­tag, den 6. Juli per E‑Mail an ehrenamtsbuero@​erlangen-​hoechstadt.​de möglich.

www​.digi​tal​wahl​.org wur­de von vier Chor­ver­bän­den mit Unter­stüt­zung u.a. des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums des Innern auf dem Weg gebracht. Mit die­sem Tool sind digi­ta­le Abstim­mun­gen und Wah­len schnell und ein­fach mög­lich, in Prä­senz, online oder bei einer hybri­den Veranstaltung.