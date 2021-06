Erlan­gen, 27.06.2021 – Zwei Mona­te vor dem Start des Pro­fi­rad­sport­events „Deutsch­land Tour“ hat das Orga­ni­sa­ti­ons­team des Etap­pen­orts Erlan­gen sei­ne bei­den loka­len Spon­so­ren im Rah­men der Mit­mach­ak­ti­on „Erlan­gen fährt Rad“ ver­kün­det: Sie­mens Healt­hi­neers und MAUSS Bau wer­den offi­zi­ell als Spon­sor die erfolg­rei­che Durch­füh­rung der Ver­an­stal­tung in der Huge­not­ten­stadt unterstützen.

Am Sams­tag, 28. August 2021 fährt die Éli­te der deut­schen Rad­sport­sze­ne am Erlan­ger Muse­ums­win­kel über die Ziel­ge­ra­de und auch am Sonn­tag ist Rad­sport pur gebo­ten, wenn das Fina­le der Tour vom Erlan­ger Markt­platz aus star­tet. Dort hat das Erlan­ger Orga­ni­sa­ti­ons­team bestehend aus dem City-Management

Erlan­gen und dem Amt für Sport und Gesund­heits­för­de­rung der Stadt Erlan­gen nun zur Eröff­nung der Fahr­rad­aus­fahr­ten „Erlan­gen fährt Rad“ sei­ne eige­nen Spon­so­ren bekannt­ge­ge­ben, die exklu­siv den Etap­pen­ort Erlan­gen unter­stüt­zen wer­den. „Die Deutsch­land Tour ist ein Pro­fi­sport-Event auf Top-Niveau.

Mit Sie­mens Healt­hi­neers und MAUSS Bau haben wir nun zwei Unter­neh­men an unse­rer Sei­te, die auf glo­ba­ler bzw. loka­ler Ebe­ne auf einem Top-Niveau arbei­ten. Auch dank der Unter­stüt­zung die­ser Part­ner wer­den wir Erlan­gen im August best­mög­lich prä­sen­tie­ren.“, so das Orga­ni­sa­ti­ons­team um Chri­sti­an Frank,

Vor­stand des City-Manage­ments und Ulrich Kle­ment, Lei­ter des Amts für Sport und Gesund­heits­för­de­rung. „Für uns ist die­ses her­aus­ra­gen­de Sport­event eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit“, betont Ste­fan Schal­ler, Lei­ter Regi­on Deutsch­land bei Sie­mens Healthineers.

„Die Deutsch­land Tour rich­tet den Blick auf unse­re Regi­on, wo wir unse­re Wur­zeln haben und von wo aus wir die Zukunft der Gesund­heits­ver­sor­gung gestalten“.

Auch beim 1887 in Erlan­gen gegrün­de­ten Bau­un­ter­neh­men MAUSS Bau ist die Vor­freu­de auf das Event groß. „Die Deutsch­land Tour ist ein Rad­sport­event der Super­la­ti­ve und bie­tet der Stadt Erlan­gen deutsch­land­weit und sogar auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne eine groß­ar­ti­ge Chan­ce, sich als Stadt der Kul­tur und des Spor­tes zu

posi­tio­nie­ren. Für MAUSS Bau ist es natür­lich eine abso­lu­te Her­zens­an­ge­le­gen­heit, unse­re Hei­mat­stadt Erlan­gen und die Deutsch­land Tour aktiv zu unter­stüt­zen und bei die­sem sport­li­chen Jah­res­high­light dabei sein zu kön­nen.“, so Nan­cy Fürst, Pres­se­spre­che­rin von MAUSS Bau.