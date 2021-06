Vol­ler Opti­mis­mus berei­tet sich der Fach­be­reich Aus­bil­dung im Musik­ver­ein Forch­heim-Bucken­ho­fen auf das im Herbst begin­nen­de neue Aus­bil­dungs­jahr vor und war­tet dabei wie­der mit gewohnt pro­fes­sio­nel­len Ange­bo­ten auf! So star­tet eine neue Run­de in der Musi­ka­li­schen Früh­erzie­hung (MFE) im Sep­tem­ber, einen Info-Eltern­abend gibt es dazu am Diens­tag, den 13.07.2021 um 19.00 Uhr im Musik­heim. Per­fek­te Vor­aus­set­zun­gen für den spä­te­ren Weg in die ver­schie­de­nen Blas­mu­sik­for­ma­tio­nen im MVFB schafft seit mehr als 20 Jah­ren die Flö­te-Orff-Aus­bil­dung, die eben­falls mit Schul­jah­res­be­ginn wie­der an den Start geht. Inter­es­sier­te Eltern sind zur Infor­ma­ti­on eben­falls am Diens­tag, den 13.07.2021 ins Musik­heim ein­ge­la­den, jedoch schon um 18.15 Uhr! Für die­je­ni­gen Kin­der, die bei­de Ele­ma­tar­pha­sen schon absol­viert haben, gibt es ab Herbst das Musik­ka­rus­sell als ein­jäh­ri­ges Ange­bot, wel­ches an die Erfol­ge der ersten Jah­re anknüpft. Dazu inte­griert das Musik­ka­rus­sell eine inten­si­ve Fin­dungs­pha­se für Blas- und Schlag­in­stru­men­te, um die Schüler*innen für die Teil­nah­me an den Blä­ser- und Per­cus­sion­klas­sen vor­zu­be­rei­ten. Um das mehr­fach mit dem „Juni­or-Award“ der Nord­baye­ri­schen Blä­ser­ju­gend aus­ge­zeich­ne­te Kon­zept ken­nen­zu­ler­nen, fin­den inter­es­sier­te Eltern alle Ein­zel­hei­ten, sowie die ent­spre­chen­den Kon­takt­mög­lich­kei­ten unter www​.mv​-fb​.de !