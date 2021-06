Jun­ge Hand­wer­ker berichten

Jeder redet über sie, doch kaum einer redet mit ihnen – mit den jun­gen Men­schen, die von den Maß­nah­men der Coro­na­kri­se hart getrof­fen wer­den. In einer Zeit, in der sie sich fin­den, ins Erwach­se­nen­le­ben hin­ein­wach­sen, neue Freun­de oder die erste Lie­be fin­den müss­ten. In Gesprä­chen mit Tobi­as Lade­wig, dem Lei­ter des Inter­nats der Hand­werks­kam­mer für Mit­tel­fran­ken, spra­chen sie über ihre Erfah­run­gen. Er griff die Sor­gen und Nöte der Jugend­li­chen auf und ent­wickel­te gemein­sam mit Kol­le­gen die Kam­pa­gne #zuge­hört. Der Name ist dabei Pro­gramm: Die Hand­werks­kam­mer hat sich vor­ge­nom­men, den jun­gen Erwach­se­nen zuzu­hö­ren und ihnen eine Platt­form zum Mei­nungs­aus­tausch zu bie­ten: ana­log und digital.

For­de­run­gen an die Verantwortlichen

Fünf jun­ge Aus­zu­bil­den­de – Ben­ja­min Fink (Schrei­ner, 18), Björn Köh­ler (Schrei­ner, 18), Mar­le­ne Raab (Schrei­ne­rin, 25), Ely­as Murad (Fri­seur, 19) und Jani­na Mei­ster (Kon­di­to­rin, 20) – tra­fen sich und tausch­ten ihre Erfah­run­gen aus. Denn die Maß­nah­men betra­fen sie alle in unter­schied­li­cher Wei­se. Sie for­mu­lier­ten ihre For­de­run­gen und über­ga­ben die­se im Rah­men eines „Polit-Talks“ an Ulri­ke Hor­ne­ber, Lei­te­rin des Amtes für beruf­li­che Schu­len der Stadt Nürn­berg, Chri­sta Naaß, stell­ver­tre­ten­de Bezirks­tags­prä­si­den­tin (SPD), Dani­el Arnold, Vor­sit­zen­der des Aus­schus­ses für Wirt­schaft und Umwelt, Bezirk Mit­tel­fran­ken (Bünd­nis 90/​Grüne), und Prof. Dr. Elmar For­ster, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Hand­werks­kam­mer für Mit­tel­fran­ken. Zwei Schwer­punkt­the­men hat­ten sie sich gesetzt: Die Coro­na­maß­nah­men der Poli­tik und deren Kom­mu­ni­ka­ti­on sowie – vor allem – Home-Schoo­ling. Ein­ein­halb Stun­den hat­ten sich Aus­zu­bil­den­de und Gäste für den Aus­tausch genommen.

Coo­le Loca­ti­on – Kla­re Kommunikation

Zum Mei­nungs­aus­tausch hat­te die Hand­werks­kam­mer alle Betei­lig­ten in eine coo­le Loca­ti­on ein­ge­la­den: die Tief­ga­ra­ge der HWK – mit Licht­ef­fek­ten und Palet­ten­mö­beln aus­ge­stat­tet – war nicht wie­der zu erken­nen und schuf eine locke­re Atmo­sphä­re, die eine Dis­kus­si­on spür­bar erleichterte.

Vier For­de­run­gen wur­den wäh­rend die­ses Aus­tau­sches an die Ver­ant­wort­li­chen über­ge­ben. Ely­as Murad wünsch­te sich bei­spiels­wei­se mehr Klar­heit in der Kom­mu­ni­ka­ti­on. „Die vie­len, sich stän­dig ändern­den Regeln waren ver­wir­rend. Man ver­lor schnell den Über­blick, was gera­de gilt und was nicht“, führ­te er aus. „Dür­fen wir mor­gen den Fri­seur­sa­lon öff­nen? Wenn ja, unter wel­chen Bedin-gun­gen?“ Vor dem letz­ten Lock­down hat­ten er und sei­ne Kol­le­gen im Akkord gear­bei­tet, um an drei Tagen über 500 Kun­den die Haa­re zu schnei­den. „Viel geschla­fen haben wir da nicht“, erzähl­te er stolz. „Das ist eine Rie­sen­lei­stung, die von vie­len Men­schen nicht wahr­ge­nom­men wur­de. Das Hand­werk hat sich stark ein­ge­bracht in die­ser Zeit, beson­ders die Gesund­heits­be­ru­fe hat­ten eini­ges zu tra­gen“, gaben Chri­sta Naaß und Dani­el Arnold zu. Auf sei­ne Fra­ge aber, wie es jetzt wei­ter­gin­ge und ob ein Plan in der Schub­la­de läge, um zu ver­hin­dern, dass sich so etwas wie­der­holt, konn­ten auch die bei­den Bezirks­rä­te nur seuf­zen. „Auch wir erhal­ten die Vor­ga­ben aus den Mini­ste­ri­en oft nur sehr kurz­fri­stig.“ Ben­ja­min Fink: „Wir reden doch immer alle von Digi­ta­li­sie­rung. Es soll­te eine Web­site geben, auf der alle Regeln aktu­ell und in ver­ständ­li­cher Spra­che gebün­delt zu fin­den sind. Sonst inter­pre­tiert jede Zei­tung, jeder Radio- oder TV-Sen­dung das unver­ständ­li­che Büro­kra­ten­deutsch nach eige­nem Gut­dün­ken und kei­ner blickt mehr durch.“

Redet mit uns

Über­haupt: Kom­mu­ni­ka­ti­on: Ben­ja­min Fink griff einen wei­te­ren Aspekt auf: „Sie wis­sen nicht, wie es ist, in Coro­na­zei­ten eine Aus­bil­dung zu machen. Daher soll­ten Sie mit uns reden, damit wir Ihnen einen Ein­blick geben kön­nen“, for­der­te er von Chri­sta Naaß und Dani­el Arnold. „Rich­ten Sie einen Kanal ein, z. B. ein Online-Forum, in dem mei­ne Alters­grup­pe State­ments hin­ter­las­sen und auf Pro­ble­me hin­wei­sen kann. Wir wür­den uns die Mühe machen, um etwas Gutes zu errei­chen“, sag­te er. Die­se Idee stieß bei den bei­den Poli­ti­kern auf gro­ßes Inter­es­se, auch, wenn Chri­sta Naaß sich vor­stel­len könn­te, die SMV, die Schü­ler­mit­ver­wal­tung, stär­ker in den Dia­log zwi­schen Schü­lern und Poli­tik ein­zu­bin­den. Mar­le­ne Raab erwei­ter­te den Fokus und for­der­te: „Den­ken Sie auch an die psy­chi­schen Pro­ble­me, unter denen vie­le jun­ge Men­schen in die­ser Zeit lei­den, z. B. Depres­sio­nen. Die­se Mona­te wer­den sich noch lan­ge auf unser spä­te­res Leben aus­wir­ken.“ Chri­sta Naaß ver­sprach: „In der Pan­de­mie sind vie­le Schwach­stel­len offen­bart wor­den. Wir müs­sen auf Lan­des- und kom­mu­na­ler Ebe­ne jetzt zügig reagie­ren, um nie­der­schwel­li­ge, schnel­le Hilfs­an­ge­bo­te zu etablieren.“

Fle­xi­ble Prüfungsstrategien

Die Aus­zu­bil­den­den fürch­ten eine wei­te­re Aus­wir­kung der ver­gan­ge­nen: „Wir möch­ten kein Coro­na-Jahr­gang sein!“ sag­ten alle ent­schie­den. Daher sind sie auch geschlos­sen gegen leich­te­re oder aus­fal­len­de Prü­fun­gen. „Prüft uns“, sag­te Jani­na Mei­ster. „Aber gebt uns die Chan­ce, vor­her den aus­ge­fal­le­nen Stoff nach­zu­ho­len.“ Sie for­der­te „mehr Fle­xi­bi­li­tät in die­ser Situa­ti­on für uns und mehr Aus­tausch zwi­schen Betrie­ben, Berufs­schu­len und der Hand­werks­kam­mer.“ Das heißt: „Wech­sel­un­ter­richt in der ÜLU, um schnel­ler in den Prä­senz­un­ter­richt zurück­zu­kom­men. Prü­fun­gen soll­ten ver­scho­ben wer­den, um im Block­un­ter­richt vor­her noch alles nach­ho­len zu kön­nen – und bit­te, bit­te: Ver­bes­sert die ÜLU-Pla­nung. Wir brau­chen mehr Vor­lauf.“ Das konn­te Ben­ja­min Fink nur unter­strei­chen: „Ich habe bei­spiels­wei­se am Frei­tag­abend erfah­ren, dass ich am Mon­tag ÜLU habe und damit am Sonn­tag im Inter­nat anrei­sen muss. Wie viel Fle­xi­bi­li­tät kann man von uns erwar­ten?“ Wenn der Schul­un­ter­richt von Prä­senz in Home umge­wan­delt wird, sagt kei­ner dem Betrieb Bescheid. Auch das ver­ur­sacht regel­mä­ßig Cha­os. Prof. Dr. For­ster griff die For­de­rung auf, mach­te aber auch Gren­zen deut­lich: „Ich habe nur eine begrenz­te Anzahl an Werk­stät­ten und Aus­bil­dungs­mei­ster. Selbst, wenn sie sie­ben Tage die Woche 24 Stun­den arbei­ten wür­den – was nicht zuläs­sig ist –, könn­ten wir die Wel­le an aus­ge­fal­le­nem Unter­richt nicht schnell genug nach­ho­len. Prak­ti­schen Unter­reicht kann man lei­der nicht digi­tal durch­füh­ren. Aber wir bemü­hen uns, die wich­tig­sten ÜLU Maß­nah­men nach­zu­ho­len. Einen Groß­teil wer­den wir auch schaffen. “

Ein­heit­li­che Struk­tu­ren in den Berufsschulen

An den Berufs­schu­len wie­der­um hapert es oft an der Struk­tur – und Infra­struk­tur. „Inve­stie­ren Sie in Tech­nik und Fort­bil­dun­gen für die Leh­rer“, for­der­te Mar­le­ne Raab. „Jeder Leh­rer hat sein eige­nes System und man­che wur­den auch durch die büro­kra­ti­schen Hür­den demo­ti­viert. Aber nur ein­heit­li­cher Unter­richt garan­tiert auch eine ein­heit­li­che Qua­li­tät der Aus­bil­dung.“ Es gäbe so viel Stoff nach­zu­ho­len. Ulri­ke Hor­ne­ber: „Wir haben bereits Pro­gram­me lau­fen, in denen wir För­der­un­ter­richt anbie­ten. Aber da müss­ten auch die Betrie­be mit­zie­hen und Sie frei­stel­len.“ Sie gab zu, dass es vor allem an den beruf­li­chen Schu­len schwer sei, die­se zusätz­li­chen Lern­ein­hei­ten umzu­set­zen. Doch sie appel­lier­te an die Aus­zu­bil­den­den: „Tra­gen Sie Ihre For­de­run­gen auch an den Schu­len vor und reden Sie mit Ihren Betrie­ben. Dann kön­nen wir bestimmt etwas bewegen.“

#nach­ge­fasst

Ob sich etwas bewegt, wird übri­gens nach­ge­prüft: Bis zum 31. Juli haken die Mit­ar­bei­ter der Hand­werks­kam­mer bei den vier Gästen aus Poli­tik, Ver­wal­tung und Hand­werk nach, was wel­che Pro­ble­me die ange­spro­che­nen Dis­kus­si­ons­teil­neh­mer inzwi­schen lösen konn­ten und was sie dafür getan haben. Der gan­ze Tag #zuge­hört wur­de von der Hand­werks­kam­mer auch gefilmt. Ein­zel­ne Ein­drücke sind auf face­book und Insta­gram (passend_​gemacht) bzw. unter hwk​-mit​tel​fran​ken​.de zu fin­den. Auch ein Film #zuge­hört wur­de pro­du­ziert und wird ab 1. Juli, 19 Uhr, auf You­tube, face­book, Insta­gram und auf der Home­page zu sehen sein. Dann heißt es wie­der: #zuge­hört. Und wer weiß? Viel­leicht kön­nen ja auch schon erste Ergeb­nis­se prä­sen­tiert werden.