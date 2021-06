Wenn Coro­na über­haupt etwas Posi­ti­ves bewirkt hat, dann ist das die Renais­sance des regio­na­len Tou­ris­mus. Spe­zi­ell in der Fahr­rad­nut­zung hat sich ein regel­rech­ter „Boom“ ein­ge­stellt. Pro­gno­se: Trend auf Dau­er ange­legt. Unse­re Rad­we­ge sind her­vor­ra­gend fre­quen­tiert, geziel­te Ange­bots­ver­bes­se­run­gen in der Ver­gan­gen­heit (Lücken­schlüs­se, Ver­net­zun­gen, Fahr­rad­in­fra­struk­tur) haben den Kom­fort noch gesteigert.

Und den­noch: ein wesent­li­ches „Puz­zle­teil“ dabei hat noch gefehlt – ein Fahr­rad­bus, der die wich­tig­sten tou­ri­sti­schen Zie­le in der Frän­ki­schen Schweiz mit­ein­an­der ver­knüpft – inte­gral (koor­di­niert auf die Schie­ne und ande­re ÖPNV-Syste­me) und im koope­ra­ti­ven Mit­ein­an­der der Land­krei­se Kulm­bach, Forch­heim und Bay­reuth. Das sehr erfolg­rei­che Rad­bus-System im Fran­ken­wald (2001) und Fich­tel­ge­bir­ge (seit 2012) bil­det dabei die „Blau­pau­se“ für die Rad­bus­kon­zep­ti­on hier in der Frän­ki­schen Schweiz.

Auf die­ser Grund­la­ge hat das Pro­jet­team um Vol­ker Gries­bach (LRA Kulm­bach) einen attrak­ti­ven Fahr­plan mit zwei Rad­bus-Lini­en jeweils auf der bis­lang nah­ver­kehr­lich wenig erschlos­se­nen Nord-Süd-Ach­se ent­wickelt und seit Ende Mai auf den „Markt“ gebracht:

die „Bier- und Burgenlinie“

die „Schlös­ser­li­nie“

Aus­ge­hend von der System­schnitt­stel­le Kulm­bach (hier ver­ei­ni­gen sich die drei Syste­me: Fran­ken­wald, Fich­tel­ge­bir­ge und Frän­ki­sche Schweiz – des­halb auch 3F-mobil) zie­hen die­se Fahr­rad­bu­s­li­ni­en süd­wärts in das Gebiet der Frän­ki­schen Schweiz. Die bei­den Lini­en­ver­läu­fe inte­grie­ren eine Viel­zahl von „tou­ri­sti­schen High­lights“, so z.B.

Schloss Thur­nau

Sanspareil/​Felsengarten

Hollfeld

die Auf­se­ßer „Bier­re­gi­on“

Wai­schen­feld

die Burg Rabeneck

Brei­ten­le­sau

Streit­berg

Eber­mann­stadt

Beh­rin­gers­müh­le

Göß­wein­stein

die Pot­ten­stei­ner „Erleb­nis­mei­le“

Peg­nitz

Wich­tig für die Bay­reu­ther „Rad­freaks“: Der Vor­lauf der „Schlös­ser­li­nie“ beginnt in Bay­reuth und schafft damit erst­mals ein durch­gän­gi­ges Ange­bot, über Creu­ßen und Peg­nitz, in das Herz der Frän­ki­schen Schweiz.

Und wich­tig für alle, die ohne Fahr­rad unter­wegs sind: Auch Wan­de­rer sind natür­lich ange­spro­chen, grö­ße­re Distan­zen von jetzt an bequem mit dem Bus zu überwinden.

Gefah­ren wer­den die bei­den Lini­en jeweils zwei­mal an Wochen­en­den und Fei­er­ta­gen (jeweils immer hin und zurück). Mit dem VGN wur­de eine gegen­sei­ti­ge Aner­ken­nung der Tages­kar­ten ver­ein­bart: der Fahr­rad­bus kann also sowohl mit dem VGN-Ticket, als auch mit dem 3F-mobil-Ticket benutzt werden.

Finan­ziert wird das System durch die drei Land­krei­se, antei­lig nach Lini­en­ki­lo­me­tern. So ent­steht dem Land­kreis Bay­reuth als Haupt­fi­nan­zier ein geschätz­ter jähr­li­cher Betrag in Höhe von ca. 38.000 Euro. Recht­lich wird der Fahr­rad­bus Frän­ki­sche Schweiz in der Kon­zes­si­on des Omni­bus­ver­kehrs Fran­ken OVF dar­ge­stellt, hier läuft die Zusam­men­ar­beit bestens.

Die Fahr­zei­ten der Fahr­rad­bu­s­se fin­den Sie auf der VGN-Homepage

Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann, Bayreuth:

„Durch die Erschlie­ßung unse­rer Tou­ris­mus- und Frei­zeit­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz mit einem fle­xi­blen Rad­bus­kon­zept ergibt sich eine mas­si­ve Attrak­ti­vi­täts­stei­ge­rung für unse­re Tourismuswirtschaft.“

Land­rat Dr. Her­mann Ulm, Forchheim:

„Der Fahr­rad­bus ist ein zusätz­li­cher Ser­vice für Ein­hei­mi­sche und vor allem Gäste, die die Frän­ki­sche Schweiz vom Rad aus erle­ben möch­ten. Ich bedan­ke mich für die Koope­ra­ti­on zwi­schen unse­ren Land­krei­sen, die die Frän­ki­sche Schweiz in bewähr­ter Wei­se als Gesamt­re­gi­on voranbringt.“

Land­rat Klaus Peter Söll­ner, Kulmbach: