Coro­na hält uns immer noch fest im Griff und es ist auch in die­sem Jahr bis­her nur schwer mög­lich an Lauf­wett­be­wer­ben in der gewohn­ten Form teil­zu­neh­men. Damit aber wenig­stens ein biss­chen „Wett­kampf­fee­ling“ auf­kommt wird es im Juli in Bam­berg ein vir­tu­el­les Lau­fe­vent geben, die Bam­ber­ger Lauf Challenge.

Aus­rich­ter ist die Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gaustadt, erfah­ren im Aus­rich­ten von Lauf­ver­an­stal­tun­gen wie dem Kramp Run. Im Rah­men die­ses vir­tu­el­len Events fin­det auch die Bam­ber­ger Stadt­mei­ster­schaft im 10 km Lauf statt. Ange­bo­ten wer­den 3 Strecken mit unter­schied­li­chen Pro­fi­len über jeweils 10 km. Die Läu­fe erfol­gen vir­tu­ell. Die Strecken kön­nen im Juli absol­viert wer­den und die Ergeb­nis­se wer­den über das Online-Por­tal www​.vir​tu​el​le​-lae​u​fe​.de erfasst. Für die Gesamt­wer­tung wer­den die Zei­ten der drei Läu­fe zusam­men­ge­rech­net und bil­den so das Ergeb­nis. Man kann aber auch nur einen oder zwei Läu­fe absol­vie­ren, kommt dann aber nicht in die Gesamt­wer­tung. Für die Wer­tung zur Stadt­mei­ster­schaft ist zusätz­lich ein Wohn­sitz in Bam­berg und/​oder eine Mit­glied­schaft in einem Bam­ber­ger Ver­ein und/​oder die Beschäf­ti­gung in einem orts­an­säs­si­gen Unter­neh­men notwendig.

Bei der Aus­wahl der Strecken haben die Aus­rich­ter ihr Augen­merk dar­auf gerich­tet, dass für jeden Lauf­ge­schmack etwas dabei ist. Von „easy“ ‑also flach und schnell über „medi­um“ – hüge­lig mit vie­len Trail­pas­sa­gen, bis zu „hard“ (gut 350 Höhen­me­ter auf 10 km). Die GPX Tracks aller 3 Läu­fe sind auf der Home­page der Tri­ath­lon­ab­tei­lung der DJK Teu­to­nia Gaustadt zum Her­un­ter­la­den ver­füg­bar. Die Aus­schrei­bung zur Stadt­mei­ster­schaft fin­det sich eben­falls dort.

Die Teil­nah­me an der Bam­ber­ger Lauf Chal­len­ge und der Stadt­mei­ster­schaft ist kosten­los. Unter allen Teil­neh­men­den wird am Ende eine Ver­lo­sung statt­fin­den, bei der attrak­ti­ve Prei­se zu gewin­nen sind.

Die DJK Teu­to­nia Gaustadt freut sich über eine rege Teil­nah­me der Lauf­be­gei­ster­ten in und um Bamberg.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen unter:

www​.djk​-gaustadt​-tri​ath​lon​.de/​b​a​m​b​e​r​g​e​r​-​l​a​u​f​c​h​a​l​l​e​nge

www​.vir​tu​el​le​-lae​u​fe​.de hier Bam­ber­ger Lauf Challenge