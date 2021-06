Unter der Lei­tung von Revier­lei­ter Andre­as Bal­ling fin­det am Frei­tag, 26. Juni 2021 um 16 Uhr im Revier Schmerb/​Ebrach eine Wald­füh­rung statt. Der Treff­punkt ist das Forst­haus in Schmerb.

Die Wald­füh­rung fin­det bei jedem Wet­ter statt, des­halb wer­den den Teil­neh­mern wet­ter­fe­ste Klei­dung und sta­bi­les Schuh­werk empfohlen.

Anmel­dun­gen ger­ne per E‑Mail an info-​ebrach@​baysf.​de oder per Tele­fon 09553–9897‑0.