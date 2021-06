Die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler) lädt am Mon­tag, 5. Juli, von 11 bis 13 Uhr zu einer Tele­fon-Sprech­stun­de für Ver­ei­ne ein. Sie inter­es­siert vor allem, wie das Ver­eins­le­ben nach der coro­nabe­ding­ten Zwangs­pau­se wie­der anläuft und vor wel­chen Pro­ble­men die Ver­ei­ne dabei mög­li­cher­wei­se ste­hen. Anmel­dung unter Tele­fon (09163) 9972063 oder per Mail an abgeordnetenbuero.​schmidt@​fw-​landtag.​de.