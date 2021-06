„Jahr­hun­dert­bau­werk“: Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner infor­mier­te sich mit MdB Emmi Zeul­ner, MdL Jür­gen Baum­gärt­ner und dem Kro­nacher Land­rat Klaus Löff­ler über den Fort­schritt an der Straße

„Die Bau­ar­bei­ten an der Bun­des­stra­ße B 173 neu neh­men wei­ter Fahrt auf – ich freue mich, dass wir nach die­ser lan­gen Zeit des Pla­nens und War­tens auf einem guten Weg sind und es end­lich vor­an­geht“, unter­strich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner bei einem Orts­ter­min bei Michel­au mit Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­tern des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg, den Abge­ord­ne­ten und dem Kro­nacher Land­rat. „Der Neu­bau der B 173 ist ein Jahr­hun­dert­bau­werk. Denn als lei­stungs­fä­hi­ge Stra­ßen­an­bin­dung nach Nor­den und Osten sowie zur A 73 und zum wei­te­ren Auto­bahn­netz und zur Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ist die B 173 neu nicht nur für den Land­kreis Lich­ten­fels, son­dern auch für den Land­kreis Kro­nach exi­sten­zi­ell wichtig.“

Seit 30. April 2019 liegt für den 3. Bau­ab­schnitt der B 173 von Michel­au bis Zett­litz, der seit den 1980er Jah­ren geplant wur­de, Bau­recht vor. Der Bau­be­ginn erfolg­te am 4. Mai 2020 durch das Bau­werk 12–1 an der B 289 west­lich von Horb. Trotz der anhal­tend nass­kal­ten Wit­te­rung im Mai 2021 befin­den sich alle Maß­nah­men der­zeit im Zeit­plan, erläu­ter­te Bau­di­rek­to­rin Kat­rin Roth vom Staat­li­chen Bau­amt Bam­berg vor Ort.

Eige­ne Home­page für das Bauprojekt

„Die Maß­nah­me ist der­zeit die größ­te des Staat­li­chen Bau­am­tes Bam­berg. Nach gut einem Jahr Bau­zeit neh­men die ersten Brücken­bau­wer­ke Gestalt an, der lau­fen­de Erd­bau lässt den künf­ti­gen Tras­sen­ver­lauf erah­nen und unse­re Aus­gleichs­maß­nah­men für den Natur­schutz ste­hen auf­grund der bis­her gün­sti­gen Wit­te­rungs­be­din­gung bereits in saf­ti­gem Grün. Das freut uns sehr. Mit der eigens für das Bau­pro­jekt ange­leg­ten Home­page, wol­len wir inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern ab sofort die Mög­lich­keit geben, sich über den aktu­el­len Bau­fort­schritt und lau­fen­de Maß­nah­men zu informieren.“

Die Sei­te kann direkt über die URL https://​bau​pro​jekt​-b173​.de/ oder über die regu­lä­re Home­page https://​www​.stb​a​ba​.bay​ern​.de/ des Staat­li­chen Bau­amts Bam­berg auf­ge­ru­fen wer­den. Die Home­page lie­fert umfas­sen­de Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen zum Bau­ab­lauf, Natur­schutz und aktu­el­len The­men. Wei­ter­hin haben die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit sich den geplan­ten Strecken­ver­lauf in einem vir­tu­el­len, drei­di­men­sio­na­len Gelän­de­mo­dell anzusehen.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner begrüßt die Ein­rich­tung einer eige­nen Home­page. Beim Orts­ter­min bei Michel­au beton­te er dazu, es sei ihm wich­tig, sich und auch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger regel­mä­ßig vor Ort über den Bau­fort­schritt zu infor­mie­ren: „Für die Wirt­schaft und die Unter­neh­men vor Ort ist eine funk­tio­nie­ren­de Infra­struk­tur unab­ding­bar, die Ortdurch­fah­ren ent­lang der alten B 173 müs­sen end­lich ent­la­stet wer­den, um mehr Lebens­qua­li­tät zu schaf­fen. Des­we­gen ist auch beim Neu­bau ein opti­ma­ler Lärm­schutz unver­zicht­bar. Mein Dank gilt den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern für ihre Geduld, unse­ren enga­gier­ten Abge­ord­ne­ten, die sich jah­re­lang auf allen Ebe­nen uner­müd­lich dafür ein­ge­setzt haben, dass wir eine für alle Sei­ten annehm­ba­re Lösung für die neue B173 gefun­den haben, sowie ins­be­son­de­re auch der Regie­rung von Ober­fran­ken und dem Staat­li­chen Bau­amt für die Bepla­nung und Koor­di­nie­rung“, so Meißner.

22 Inge­nieur­bau­wer­ke

Ralf Holz­hei­mer, der Lei­ter der Pro­jekt­grup­pe B173 BA3, erläu­ter­te den aktu­el­len Stand der Bau­ar­bei­ten. Mitt­ler­wei­le befin­den sich sie­ben Brücken von ins­ge­samt 22 geplan­ten Inge­nieur­bau­wer­ken im Bau. Dane­ben lau­fen der­zeit Erd­bau­ar­bei­ten, archäo­lo­gi­sche Gra­bun­gen und Maß­nah­men zum Retentionsraumausgleich.

Der­zeit erfol­gen fer­ner die Erd­bau­ar­bei­ten für die Anschluss­stel­le Michel­au. Wei­ter­hin wur­de mit dem Set­zen der Bohr­pfäh­le für das Brücken­bau­werk 6–5 die Über­füh­rung des öffent­li­chen Feld- und Wald­we­ges nörd­lich von Trieb begon­nen. Die Arbei­ten am Brücken­bau­werk 11–1 zur Über­füh­rung der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Hoch­stadt und Burg­stall sind fort­ge­schrit­ten. Hier ste­hen bereits die Wider­la­ger und der Brücken­über­bau. Auch Bau­werk 9–1, das die Kreis­stra­ße LIF 4 über­führt, soll noch in 2021 fer­tig­ge­stellt wer­den. Beim Bau­werk 12–1 lau­fen der­zeit die Damm­vor­schüt­tun­gen, das Bau­werk wird spä­ter die Bun­des­stra­ße 289 unterführen.

Gleich­zei­tig wer­den im Jahr 2021 wei­te­re Bau­wer­ke errich­tet: das Bau­werk 6–6 nord­west­lich von Trieb über den Scheids­bach, das Bau­werk 8–2 süd­west­lich von Hoch­stadt sowie das Bau­werk 9–2 süd­lich von Hoch­stadt, infor­mier­te Ralf Holz­hei­mer wei­ter: „Dar­über hin­aus läuft die Bau­vor­be­rei­tung wei­ter auf vol­len Tou­ren, wir wer­den in 2021 noch wei­te­re Bau­wer­ke ausschreiben.“

Erfreut über den Fort­schritt der Arbei­ten zeig­te sich auch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te (MdB) Emmi Zeul­ner. Sie stell­te klar: „Wir bau­en Stra­ßen nicht aus Prin­zip, son­dern weil wir Arbeits­plät­ze bei uns in der Regi­on hal­ten wol­len. Wir möch­ten, dass Fami­li­en­ver­bün­de zusam­men­blei­ben kön­nen und Men­schen schnell von A nach B kom­men. Damit machen wir den länd­li­chen Raum auch zukunftsfest.“

Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter (MdL) Jür­gen Baum­gärt­ner beton­te bei dem Orts­ter­min: „Ich freue mich, dass die­ses Jahr­hun­dert­pro­jekt nun end­lich auf den Weg gebracht ist, von dem Tau­sen­de von Men­schen pro­fi­tie­ren und wich­ti­ge Ent­wick­lungs­im­pul­se für den Stimm­kreis aus­ge­hen wer­den. Auf dem Weg zur Umset­zung waren gro­ße Wider­stän­de zu über­win­den. Die CSU, die sich als ein­zi­ge Par­tei immer klar für den Aus­bau ein­ge­setzt hat, war letz­ten Endes im Schul­ter­schluss erfolgreich“.

Der Kro­nacher Land­rat Klaus Löff­ler unter­strich: „Die B 173 ist für den Land­kreis Kro­nach als Wirt­schafts- und Lebens­raum einer der wich­tig­sten Lebens­adern. Unse­re Unter­neh­men haben in den ver­gan­ge­nen Jah­ren inve­stiert und in den unter­schied­lich­sten Sek­to­ren sowohl neue Arbeits- als auch Aus­bil­dungs­plät­ze nicht nur gesi­chert, son­dern vie­ler­orts sogar neu geschaf­fen. Der Aus­bau der B 173 ist nicht zuletzt vor die­sem Hin­ter­grund unab­läs­sig und wird uns hel­fen, den Land­kreis Kro­nach als Wirt­schafts­stand­ort zu erhal­ten, zu stär­ken und unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern auch in Zukunft best­mög­li­che Lebens­per­spek­ti­ven bie­ten zu können.“