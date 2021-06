Auf­grund von Bau­ar­bei­ten mit einer Stra­ßen­sper­rung in Hal­lern­dorf kann die Bus­li­nie 265 am 30.06. und 01.07.2021 die Hal­te­stel­le Hal­lern­dorf Kel­ler­berg in bei­den Rich­tun­gen sowie die Hal­te­stel­le Wil­lers­dorf Kin­der­gar­ten in Fahrt­rich­tung Forch­heim nicht bedienen.

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auf ande­re Hal­te­stel­len auszuweichen.