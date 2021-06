„Kin­der sind kei­ne Versuchskaninchen“

Wäh­rend der gest­ri­gen Aktu­el­len Stun­de des Baye­ri­schen Land­tags zum The­ma: „Per­spek­ti­ven für Kin­der und Jugend­li­che in der Pan­de­mie: Frei­heit, Zukunft, Mit­be­stim­mung“ wies der AfD-Abge­ord­ne­te Jan Schif­fers dar­auf hin, dass jun­ge Men­schen „die gro­ßen Ver­lie­rer der letz­ten 15 Mona­te“ waren. Dies habe nicht pri­mär an Covid-19, son­dern an den unver­hält­nis­mä­ßi­gen, unnö­ti­gen und unsin­ni­gen Maß­nah­men der Staats­re­gie­rung gelegen.

Der kin­der- und jugend­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD-Frak­ti­on im Baye­ri­schen Land­tag, Jan Schif­fers, führt dazu fol­gen­des aus: