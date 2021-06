Am Don­ners­tag, 1. Juli, tagen ab 16 Uhr die Mit­glie­der des Fami­li­en- und Inte­gra­ti­ons­se­na­tes in einer öffent­li­chen Sit­zung im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le. Die Räte dis­ku­tie­ren unter ande­rem über den Sozi­al­pass für Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, den Glo­bal­be­trag Sozia­les im Haus­halts­jahr 2021 und den Pfle­ge­stütz­punkt in Stadt und Land­kreis Bam­berg. Wei­ter­hin gibt das Job­cen­ter Bam­berg einen Sach­stands­be­richt über die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie und es wird über mobi­le Impf­teams in den Stadt­tei­len informiert.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.