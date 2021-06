VOR­AB­INFOR­MA­TI­ON UNWET­TER vor SCHWE­REM GEWITTER

gül­tig von: Don­ners­tag, 24.06.2021 15:00 Uhr

vor­aus­sicht­lich bis: Frei­tag, 25.06.2021 01:00 Uhr

aus­ge­ge­ben vom Deut­schen Wet­ter­dienst am: Don­ners­tag, 24.06.2021 09:02 Uhr

Am heu­ti­gen Don­ners­tag­nach­mit­tag ent­wickeln sich zunächst ver­ein­zelt, ab den frü­hen Abend­stun­den im Alpen­vor­land dann ver­mehrt schwe­re Gewit­ter, die im wei­te­ren Ver­lauf zusam­men­wach­sen und sich ost­wärts ver­la­gern. Dabei muss mit hef­ti­gem Stark­re­gen bis 40 l/​qm in kur­zer Zeit bzw. bis 70 l/​qm in weni­gen Stun­den, Hagel um 3 cm oder Hagelan­samm­lun­gen sowie schwe­ren Sturm­bö­en bis 100 km/​h (Bft 10) gerech­net wer­den. Ver­ein­zelt kön­nen auch Böen bis in den Orkan­be­reich um 120 km/​h (Bft 12) nicht aus­ge­schlos­sen wer­den. Gegen Mit­ter­nacht zie­hen die schwe­ren Gewit­ter ost­wärts ab.

Dies ist ein Hin­weis auf eine Wet­ter­la­ge mit hohem Unwet­ter­po­ten­ti­al. Er soll die recht­zei­ti­ge Vor­be­rei­tung von Schutz­maß­nah­men ermöglichen.

Gewit­ter mit den genann­ten Begleit­erschei­nun­gen tre­ten typi­scher­wei­se sehr lokal auf und tref­fen mit vol­ler Inten­si­tät meist nur weni­ge Orte. Genaue­re Anga­ben zu Ort, Gebiet und Zeit­punkt des Ereig­nis­ses kön­nen erst mit der Aus­ga­be der amt­li­chen War­nun­gen erfol­gen. Bit­te ver­fol­gen Sie die wei­te­ren Wet­ter­vor­her­sa­gen mit beson­de­rer Aufmerksamkeit.

Detail­lier­te Warn­in­for­ma­tio­nen erhal­ten Sie unter https://​www​.wet​ter​ge​fah​ren​.de.