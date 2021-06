Die SPD Hirschaid lässt zusam­men mit dem SPD Bam­berg in die­sen Som­mer die tra­di­tio­nel­le und äußerst belieb­te SPD-Umwelt­wan­de­rung wie­der­auf­le­ben. Das Ange­bot wen­det sich nicht nur an Par­tei­mit­glie­der, son­dern an alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in Stadt und Landkreis.

Ziel der Wan­de­rung am Sams­tag, den 3. Juli 2021 ist die Frie­se­ner War­te. Man trifft sich um 13:30 Uhr am „Obe­ren Wan­der­park­platz Frie­sen“. Ein frü­he­rer Auf­stieg für beson­ders wan­der­be­gei­ster­te Teilnehmer:innen ab der Ort­schaft Frie­sen ist bereits ab 12:45 Uhr mög­lich. Gesamt­dau­er ca. 2 Stun­den, Distanz cir­ca 4,2 km. Es sind cir­ca 80 Höhen­me­ter zu überwinden.

Tho­mas Vit wird einen kur­zen Infor­ma­ti­ons­vor­trag über „Bio­top und Schmet­ter­lings-Eldo­ra­do Frie­se­ner War­te“ hal­ten. Mit dabei sind auch Dr. Josef Haas (Ver­fas­ser der Orts­chro­nik Frie­sen) und Armin Mees vom Luft­sport­ver­ein Frie­se­ner War­te. Es gibt eine Pau­se mit Geträn­ken am Luftsportverein.

Auf­grund der Coro­na-Bestim­mun­gen ist die Teilnehmer:innenzahl streng begrenzt (Geimpf­te und Gene­se­ne zäh­len hier dazu und genie­ßen kei­nen Son­der­sta­tus!) Eine Anmel­dung in der SPD-Geschäfts­stel­le Bam­berg ist daher ver­pflich­tend not­wen­dig (eMail: conny.​daig-​kastura@​spd.​de oder 0951–23376).