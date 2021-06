Der FC Ein­tracht Bam­berg nimmt in der Sai­son 2021/2022 am Toto-Pokal des Baye­ri­schen Fuß­ball-Ver­ban­des teil. Aller­dings muss sich der Bay­ern­li­gist für die erste Haupt­run­de noch qua­li­fi­zie­ren. Das Qua­li­fi­ka­ti­ons­spiel bestrei­tet der FCE am Frei­tag, 16. Juli, beim Lan­des­li­gi­sten SV Frie­sen. Der Toto-Pokal: Aus­ge­spielt wird er seit 1998. Unter­stützt wird der Wett­be­werb durch Lot­to Bay­ern, lang­jäh­ri­ger Part­ner des Ver­ban­des. Der Sie­ger erhält einen Start­platz für die Haupt­run­de des DFB-Pokals. Dazu gibt es Geld­prä­mi­en aus den Vermarktungserlösen.

Sein näch­stes Test­spiel absol­viert der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sams­tag, 26. Juni, beim Lan­des­li­gi­sten TSV Neu­dros­sen­feld. Anstoß ist um 14:00 Uhr.