Das Fich­tel-BAXI löst im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge ab sofort die bekann­ten Anruf­bus­se ab. „So gün­stig wie mit dem Bus und so bequem wie mit dem Taxi“- lau­tet das Mot­to des Ange­bots, das künf­tig bedarfs­ge­recht und fle­xi­bel Inter­es­sier­te im Land­kreis auf den Strecken der Anruf­bus­se von A nach B bringt.

Das Fich­tel-BAXI ergänzt damit die Lini­en­bus­se im Land­kreis und fährt nur, wenn es gebraucht wird – also ein kon­kre­ter Fahrt­wunsch einer ein­zel­nen Per­son oder Grup­pe vor­liegt. Die Buchung der Fahrt funk­tio­niert dabei bequem per Tele­fon unter: 09232–80700. Das Taxi oder der ein­ge­setz­te Klein­bus neh­men dann immer den schnell­sten Weg zwi­schen dem Start- und Ziel­wunsch und fah­ren nur die Hal­te­stel­len an, die gebucht wur­den. So wird das Mobi­li­täts-Ange­bot fle­xi­bler und öko­lo­gi­scher. Mit dem Fich­tel-BAXI wer­den nun auch sehr klei­ne Orte an das Netz des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs ein­ge­bun­den und durch wei­te­re Rand- sowie Wochen­end­zei­ten ent­steht ein attrak­ti­ves Ange­bot für Jeder­mann. Mög­lich machen es die ver­schie­de­nen BAXI-Lini­en, die den gesam­ten Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge flä­chen­deckend erschließen.

„Im Land­kreis Tir­schen­reuth und sei­nen benach­bar­ten Land­krei­sen wird das BAXI-Modell schon län­ge­re Zeit prak­ti­ziert – nun kommt der Name auch zu uns in den Land­kreis. Unser Fich­tel-BAXI soll künf­tig ein Ange­bot und eine Mar­ke sein, mit denen sich die Nut­zer und Nut­ze­rin­nen aller Alters­klas­sen iden­ti­fi­zie­ren und es ger­ne buchen“, sagt Land­rat Peter Berek.

Alle Lini­en, auf denen das Fich­tel-BAXI ver­kehrt sowie die Preis­ta­bel­le fin­den sich auch im neu­en Fahr­plan­heft, das der Land­kreis pünkt­lich zum Start auf­ge­legt hat. Die­ses zeigt sich mit einem neu­en Gesicht und zusätz­li­chen Infor­ma­tio­nen. „Ganz nach dem Mot­to: kom­pak­ter, ver­ständ­li­cher – und das alles auf einen Blick, ver­eint unser neu­es Fahr­plan­heft alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen rund um den regio­na­len ÖPNV“, sagt dazu Cer­stin Pan­zer aus dem Team Mobi­li­tät im Land­kreis. „Bei der Über­ar­bei­tung war es uns wich­tig, dass wir die Anre­gun­gen der Bürger*innen auf­neh­men und ein Heft gestal­ten, das den Fahr­gä­sten eine ein­fa­che­re Hand­ha­bung und einen bes­se­ren Über­blick bie­tet, um die näch­ste Fahrt ent­spannt pla­nen zu kön­nen. Und natür­lich ist das Design eben­falls neu und unser Wer­ner aus dem Image­film darf als Bus­fah­rer auf der Titel­sei­te da natür­lich nicht fehlen.“

Auf ca. 200 Sei­ten fin­den die Bürger*innen im neu­en Fahr­plan­heft des Land­krei­ses nun neben den Fahr­plä­nen der Lini­en­bus­se, der Fahr­rad­bu­s­se (3Fmobil) sowie der rele­van­ten Bahn­strecken auch das seit Anfang 2021 flä­chen­decken­de Netz des Anruf­bus­ses, der nun brand­neu „Fich­tel-BAXI“ heißt und auch unter gleich­na­mi­ger Rubrik im Heft zu fin­den ist.

Auch der Senio­ren­be­auf­trag­te des Land­krei­ses, Kon­rad Schar­nagl, hat bei der Erstel­lung des Hef­tes mit­ge­wirkt. „Wenn unse­re Senior*innen nicht mehr mobil sind, sind sie schnell iso­liert. Das Fich­tel-BAXI in Kom­bi­na­ti­on mit dem neu­en, gut ver­ständ­li­chen Fahr­plan­heft ist für älte­re Men­schen im Land­kreis ein Gewinn. Die Nut­zung des Fich­tel-BAXI ist auch mit Rol­la­tor oder Roll­stuhl mög­lich. Zudem ist die Preis­ge­stal­tung sehr verträglich.“

