Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge seh­nen sich oft nach Ent­la­stung. In Ruhe ein­kau­fen gehen. Gelas­sen die Yoga­stun­de am Abend besu­chen mit einem ent­spann­ten Gefühl. Ohne Druck und die Unge­wiss­heit, ob sich der zu Pfle­gen­de zu Hau­se allein in Gefahr begibt. Oder ein­fach nur, um dem Pfle­ge­be­dürf­ti­gen etwas Abwechs­lung in net­ter Gesell­schaft zukom­men zu lassen.

Bei all dem unter­stüt­zen ab sofort sechs ehren­amt­li­che Hel­fer, die sich inner­halb von 40 Unter­richts­ein­hei­ten, über eine Woche ver­teilt, Wis­sen zum The­ma Demenz und den Umgang mit Betrof­fe­nen ange­eig­net haben.

Im Rah­men des Pro­jek­tes „Leben mit Demenz in der Kom­mu­ne“ der Dt. Alz­hei­mer Gesell­schaft Lan­des­ver­band Bay­ern e.V. Selbst­hil­fe Demenz, dem Land­kreis Hof und der Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken wur­de die­se Schu­lung als Prä­senz­ver­an­stal­tung unter Ein­hal­tung der Hygie­ne­be­stim­mun­gen abgehalten.

Refe­ren­tin Mar­tha Link, Alz­hei­mer Gesell­schaft Regio­nal­grup­pe Hof/​Wunsiedel e.V. berei­te­te die Teil­neh­men­den pra­xis­ori­en­tiert auf ihre neue Auf­ga­be vor. Sie unter­rich­te­te die Modu­le 1 „Betreu­ung Pfle­ge­be­dürf­ti­ge“ und 2 „Kom­mu­ni­ka­ti­on und Beglei­tung“. Am letz­ten Schu­lungs­tag refe­rier­te die Haus­wirt­schafts­mei­ste­rin Eve­lyn Heil das Modul 3 „Unter­stüt­zung bei der Haus­halts­füh­rung“. Eine Teil­neh­me­rin, die täg­lich von Bad Ste­ben nach Rehau fuhr, berich­te­te zur Zer­ti­fi­kats­über­ga­be: „Die täg­li­che Weg­strecke hat sich für mich gelohnt. Ich habe sehr viel gelernt und bin bereit für mei­nen ersten Einsatz“.

Ange­glie­dert und ange­lei­tet von den Trä­gern der Rum­mels­ber­ger Dia­ko­nie, dem Cari­tas­ver­band Stadt- und Land­kreis Hof und dem ASD Sozia­le Dien­ste e.V. Ober­kotzau wer­den die Enga­gier­ten nun an betrof­fe­ne Fami­li­en ver­mit­telt, um stun­den­wei­se mit den Men­schen ab Pfle­ge­grad I, vor­wie­gend mit Men­schen mit Demenz, sich zu unter­hal­ten, spa­zie­ren zu gehen, gemein­sam einen Kuchen zu backen und vie­les mehr, was den Betrof­fe­nen Freu­de bereitet.

Ziel ist es, die­se Hel­fer­schu­lun­gen jedes Jahr anzu­bie­ten, um in allen Kom­mu­nen im Hofer Land Ehren­amt­li­che aus­zu­bil­den, die dann wohn­ort­nah Fami­li­en unter­stüt­zen können.

Wer Inter­es­se hat, sich gegen eine Auf­wands­ent­schä­di­gung zu enga­gie­ren, kann sich ger­ne an die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken unter der Tele­fon­num­mer 09281/57 500 oder hopperdietzel@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de wenden.