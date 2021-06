BAY­REUTH – Das Bil­dungs­bü­ro der Stadt Bay­reuth führt der­zeit eine Online-Befra­gung zu den Ange­bo­ten der Bil­dungs­be­ra­tung in Bay­reuth durch. Mit Hil­fe der Bürger/​innen will das Bil­dungs­bü­ro her­aus­fin­den, ob und wie die Bürger/​innen die bestehen­den Ange­bo­te ken­nen und nut­zen. Die Ant­wor­ten sol­len dabei hel­fen, die Bil­dungs­be­ra­tung in Bay­reuth wei­ter­zu­ent­wickeln. Die Befra­gung ist anonym und nimmt unge­fähr zehn Minu­ten in Anspruch. Sie ist erreich­bar unter www​.soscis​ur​vey​.de/​B​i​l​d​u​n​g​s​b​e​r​a​t​u​n​g​S​t​a​d​t​B​a​y​r​e​u​th/. Die Mög­lich­keit zur Teil­nah­me an der Befra­gung gibt es bis zum 18. Juli.