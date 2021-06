Ende Juni star­tet eine CHAN­GE Wei­ter­bil­dung für alle Klimainteressierten:

Der Kli­ma­wan­del ist in aller Mun­de. Aktivist*innen pro­te­stie­ren, Gerich­te ermah­nen die Poli­tik und trotz­dem scheint so wenig vor­an zu gehen. Was kön­nen wir dar­an ändern und an wel­chen Stel­len im System kön­nen wir anset­zen, um der Visi­on des guten Lebens für alle einen Schritt näher zu kom­men? Bei kli­ma­po­si­tiv erkun­den wir – gemein­sam mit Expert*innen – Alter­na­ti­ven und die Hin­der­nis­se auf dem Weg ihrer Rea­li­sie­rung. Wir star­ten bei unse­rer Wir­kung in der Welt (dem eige­nen Fuß- und Hand­ab­druck) und über­le­gen wie wir gemein­sam Uto­pien anschie­ben kön­nen und loten kon­kre­te Hand­lungs­op­tio­nen aus.

Wenn ihr Lust hab mit­zu­ma­chen, mel­det Euch bis zum 25.6. ver­bind­lich an & moti­viert Eure Freund*innen:

Wei­te­re Infos und Anmel­dung: https://​chan​cen​ge​stal​ten​.de/​p​r​o​j​e​c​t​/​k​l​i​m​a​p​o​s​i​t​i​v​-​a​u​f​-​d​e​n​-​w​e​g​e​n​-​z​u​m​-​g​u​t​e​n​-​l​e​b​e​n​-​f​u​e​r​-​a​l​le/

