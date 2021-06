Das Zen­trum für Leh­rer­bil­dung (ZLB) ist eine zen­tra­le Ein­rich­tung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und gestal­tet an der Uni Bay­reuth die „Qua­li­täts­of­fen­si­ve Leh­rer­bil­dung“. Die­se hat im Juni und Juli 2021 öffent­li­che Online-Gast­vor­trä­ge zu ver­schie­de­nen The­men der Lehr­kräf­te­bil­dung organisiert.

Datum/​Zeit/​Ort: jeweils mitt­wochs, 23. Juni, 30. Juni und 1. Juli 2021, ab 16.15 Uhr, digi­tal, öffent­lich, gebüh­ren­frei, Zoom.

Anmel­dung erfor­der­lich unter: Lehrerbildungszentrum@​uni-​bayreuth.​de

Am Mitt­woch, 23. Juni 2021, von 16.15 bis 17.45 Uhr, refe­rie­ren Dr. Chri­sti­an Timo Zen­ke und Nico­le Fre­ke (Universität/​Laborschule Bie­le­feld) über „Diver­si­täts­sen­si­ble Schul­ent­wick­lung zwi­schen Inklu­si­on und Demo­kra­tie­päd­ago­gik“. Im Vor­trag wer­den am Bei­spiel der Labor­schu­le Bie­le­feld – einer inklu­si­ven Grund- und Gesamt­schu­le an der Uni­ver­si­tät Bie­le­feld – Zie­le, Pro­zes­se und Steue­rungs­in­stru­men­te im Bereich der diver­si­täts­sen­si­blen Schul­ent­wick­lung vor­ge­stellt und diskutiert.

Am Mitt­woch, 30. Juni 2021, von 16.15 bis 17.45 Uhr, infor­miert Dr. Aysun Doğ­muş (Hel­mut-Schmidt-Uni­ver­si­tät Ham­burg) zum The­ma „Zur (Re-)Produktion des Ras­sis­mus im Refe­ren­da­ri­at – Theo­re­tisch-Metho­do­lo­gi­sche Über­le­gun­gen und empi­ri­sche Ein­blicke“. Im Vor­trag wer­den Über­le­gun­gen zur Rekon­struk­ti­on von Ras­sis­mus vor­ge­stellt und empi­ri­sche Ein­blicke gegeben.

Am Mitt­woch, 7. Juli 2021, von 16.15 bis 17.45 Uhr, spricht Laris­sa Sar­pong (Uni­ver­si­tät Mün­ster) über „Tan­sa­ni­sche und gha­nai­sche Per­spek­ti­ven auf die Konstruktion

(Subsahara-)Afrikas am Bei­spiel einer Schul­buch­ana­ly­se“. Der Vor­trag beruht auf Unter­su­chun­gen zu tan­sa­ni­schen und gha­nai­schen Geo­gra­phie­schul­bü­chern, die hin­sicht­lich der Dar­stel­lung und The­ma­ti­sie­rung ‚Afri­kas‘ qua­li­ta­tiv aus­ge­wer­tet wurden.

