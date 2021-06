Zer­ti­fi­kats­über­ga­be durch Sozi­al­stif­tung Bam­berg, HTK und Hand­werks­kam­mer für Oberfranken

Die Anfor­de­run­gen an Rei­ni­gungs­kräf­te wach­sen im Gesund­heits­we­sen ste­tig. Daher ergrif­fen jetzt 12 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer aus der Haus­wirt­schaft der Sozi­al­stif­tung Bam­berg die Mög­lich­keit, sich in einem neu­en, berufs­be­glei­ten­den Lehr­gang zu qua­li­fi­zier­ten Vor­ar­bei­tern aus­bil­den zu las­sen. Die Freu­de war groß – alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bestan­den die münd­li­che und schrift­li­che Abschluss­prü­fung des Kur­ses, der im Novem­ber 2020 star­te­te und ins­ge­samt 37 Unter­richts­stun­den umfass­te. Neben Gebäu­de­rei­ni­gung, Arbeits­si­cher­heit und Grund­la­gen der Hygie­ne und Mikro­bio­lo­gie stan­den vor allem die Kom­mu­ni­ka­ti­on als Füh­rungs­kraft und betrieb­li­che Arbeits­or­ga­ni­sa­ti­on auf dem Lehr­plan, denn in ihrer neu­en Posi­ti­on wer­den Vor­ar­bei­te­rin­nen und Vor­ar­bei­ter vor allem orga­ni­sa­to­ri­sche Auf­ga­ben für das Team übernehmen.

Aus­ge­gan­gen war die Initia­ti­ve zum Lehr­gang von Sus­an Lind­ner, Geschäfts­füh­re­rin der HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum GmbH, einer Toch­ter­ge­sell­schaft der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. „Ziel war neben der fach­li­chen Qua­li­fi­zie­rung vor allem auch, das Berufs­feld in der Haus­rei­ni­gung sicht­ba­rer zu machen und für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter Ent­wick­lungs­per­spek­ti­ven auf­zu­zei­gen. Das kann nur mit einem Netz­werk aus Akteu­ren gelin­gen und so sind wir sehr froh, mit der Sozi­al­stif­tung Bam­berg und der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken zwei star­ke Part­ner für das Pilot­pro­jekt gewon­nen zu haben“, zeigt Lind­ner auf. Denn an der Pro­jekt­ent­wick­lung haben ver­schie­de­ne Trä­ger mit­ge­wirkt: Gelei­tet hat den Lehr­gang Simo­ne Eber, Erwach­se­nen­bild­ne­rin und Syste­mi­scher Coach bei der HTK, die das Kon­zept für den Lehr­gang entwickelte.

Inter­dis­zi­pli­nä­re Dozie­ren­de aus Kran­ken­haus­hy­gie­ne und Mikro­bio­lo­gie sowie Füh­rungs­kräf­te aus der Ser­vice­ge­sell­schaft Sozi­al­stif­tung Bam­berg mbH haben die Inhal­te ziel­grup­pen­ori­en­tiert ver­mit­telt. In Zusam­men­ar­beit mit dem Skills Lab Bam­berg wur­de die neue Rol­le außer­dem mit­hil­fe von inno­va­ti­ven Lehr- und Lern­for­men geübt. Durch die Koope­ra­ti­on mit der Hand­werks­kam­mer für Ober­fran­ken wur­de die Qua­li­fi­ka­ti­on mit einem Zer­ti­fi­kat hono­riert. Die drei besten Teil­neh­me­rin­nen beka­men für ihre her­aus­ra­gen­de Lei­stung zusätz­lich einen Genussgutschein.