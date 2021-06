Am Sonn­tag, 27. Juni 2021, lädt die Dia­ko­nie­sta­ti­on Forch­heim mit der Tages­pfle­ge Horn­schuch­Park zum Gar­ten­ca­fé in den Sin­nes­gar­ten Schlaifhau­sen ein. Zwi­schen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr kön­nen die Gäste nicht nur Geträn­ke, Kaf­fee und Kuchen zugun­sten der Betreuungsgruppen/​Tagespflege der Dia­ko­nie­sta­ti­on genie­ßen, son­dern auch den beson­de­ren Gar­ten ent­decken. Seit eini­gen Jah­ren kön­nen dort die Besu­cher der Betreu­ungs­grup­pen bzw. der Tages­pfle­ge, die die Dia­ko­nie­sta­ti­on für an Demenz erkrank­te Men­schen orga­ni­siert, Natur erle­ben und auch wie­der selbst ein biss­chen gärt­nern. Zu fin­den ist der Gar­ten von Forch­heim aus kom­mend ca. 200m nach dem Schlaifhau­se­ner Orts­schild, dann rechts dem klei­nen Zufahrts­weg fol­gen. Das Team freut sich auf vie­le Gäste und bit­tet, die aktu­el­len Coro­na-Rege­lun­gen zu Hygie­ne und Abstand zu beach­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Inter­es­sier­te bei Manue­la Häf­ner unter Tel. 09191 320 960–0.