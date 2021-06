Es war Jahr­markt in einer Klein­stadt, ein gro­ßes Fest für Jung und Alt. Schau­stel­ler aus allen Tei­len des Lan­des hat­ten ihre Buden auf­ge­baut und über­all duf­te­te es nach aller­lei Lecke­rei­en. Die gro­ße Attrak­ti­on jenes Tages aber war eine Arti­sten­fa­mi­lie, die ein Seil über den gan­zen Markt­platz gespannt hat­te. Ohne Netz und in schwin­del­erre­gen­der Höhe zeig­te Sie ihre Kunst­stücke, und Höhe­punkt der Dar­bie­tung war, als einer aus der Trup­pe – hoch oben auf dem Seil – den Markt­platz über­quer­te, und das, indem er eine Schub­kar­re vor sich her über das Seil schob, eine Schub­kar­re, in der ein mit Kar­tof­feln voll gefüll­ter Sack lag. Alles blick­te nun wie gebannt auf den jun­gen Arti­sten, bis er mit der Kar­re wie­der auf dem festen Podest ange­langt war. Dann brach stür­mi­scher Bei­fall los, den erst eine aus­drucks­star­ke Geste des Arti­sten wie­der zum Ver­stum­men brach­te. Mit wohl­ge­setz­ten Wor­ten begann der jun­ge Mann nun zu reden und sag­te: „Hoch­ver­ehr­tes Publi­kum. Ich bit­te nun um Ihre unein­ge­schränk­te Auf­merk­sam­keit. Es folgt jetzt der abso­lu­te Höhe­punkt unse­res Pro­gramms. Mit ver­bun­de­nen Augen wer­de ich nun die­se Schub­kar­re zurück über das Seil schie­ben. Ich bin voll­kom­men davon über­zeugt, dass ich es heu­te schaf­fen wer­de, und ich den­ke, auch Sie trau­en es mir jetzt unein­ge­schränkt zu!“ Die Zuschau­er applau­dier­ten über­aus kräf­tig, und bekun­de­ten damit ihre Zuver­sicht, dass dies eine groß­ar­ti­ge Dar­bie­tung wer­den wür­de. Noch ein­mal bat der Artist ganz thea­tra­lisch mit einer Hand­be­we­gung die Men­ge um Ruhe und sag­te: „Das war aber eine recht mäßi­ge Zustim­mung, das möch­te ich schon noch ein­mal etwas genau­er wis­sen. Sie da unten…“ Und damit zeig­te er auf einen etwas rund­li­chen Mann in der Men­ge, der sich durch sei­nen laut­star­ken Bei­fall ganz beson­ders her­vor­ge­tan hat­te, „… Ja, Sie da in der drit­ten Rei­he, sind Sie tat­säch­lich über­zeugt davon, dass ich die Über­que­rung mit ver­bun­de­nen Augen schaf­fen wer­de?“ „Natür­lich schaf­fen Sie es!“ rief der Mann von unten hoch und begann erneut ganz laut zu applau­die­ren. „Also gut“, sprach der Artist, nahm sei­ne Schub­kar­re, dreh­te sie kurz her­um, so dass der Kar­tof­fel­sack vom Seil her­un­ter laut plat­schend auf die Erde fiel, „Also gut, wenn Sie so über­zeugt davon sind, wenn es also kei­nen Zwei­fel für Sie gibt, dass ich es schaf­fen wer­de, dann kom­men Sie jetzt auf das Seil und set­zen sich hier in mei­ne Schubkarre!“

Quel­le unbekannt