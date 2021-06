Das kul­tu­rel­le Leben erwacht wie­der! Es ist eine beson­de­re Aus­zeich­nung, dass die „radio­Spit­zen live vor Ort“ zum ersten Mal in der Neu­Stadt­Hal­le in Neustadt/​Aisch zu Gast sind. Und auch in die­ser 110. Aus­ga­be der tra­di­ti­ons­rei­chen Kaba­rett­gast­spiel-rei­he des Baye­ri­schen Rund­funks prä­sen­tiert Bay­ern 2 hoch­ka­rä­ti­ge Kaba­ret­ti­sten und Musi­ker aus Bay­ern und dem „Rest der Welt“, also dies­seits und jen­seits des Weißwurstäquators

am: Don­ners­tag, den 15. Juli 2021

um: 20.00 Uhr (Ein­lass: 19.00 Uhr)

gastiert: radio­Spit­zen live vor Ort – mit den Künst­lern Hans Well, Phil­ipp Weber und Mar­tin Zingsheim

in der Neu­Stadt­Hal­le am Schloss, Würz­bur­ger Str. 48 in Neu­stadt an der Aisch