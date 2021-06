Neu­auf­la­ge der Direktvermarkterbroschüre

Hand­ge­macht und ursprüng­lich – so prä­sen­tiert sich die unver­gleich­ba­re Fül­le der kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten aus der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken. Die neu auf­ge­leg­te Direkt­ver­mark­ter­bro­schü­re zeigt die­se Viel­falt und stellt Direkt­ver­mark­ter, Hof­lä­den und Bau­ern­hö­fe der Regi­on mit­samt ihrem Ange­bot vor.

Neben den loka­len Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten ste­hen die hei­mi­schen Pro­duk­te, „made in Ober­main­Ju­ra“, im Mit­tel­punkt der belieb­ten Bro­schü­re – von klas­si­schen Spe­zia­li­tä­ten bis hin zu aus­ge­fal­le­nen Krea­tio­nen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein wei­te­res Plus: Die kur­zen Wege und hohen Qua­li­täts­stan­dards sind eine Garan­tie für Fri­sche und Geschmack. „Schmecken Sie rein in die frän­ki­sche Lebens­art und neh­men Sie ein Stück Genuss vom Got­tes­gar­ten mit nach Hau­se“, so der Wunsch aller Beteiligten.

Die Direkt­ver­mark­ter­bro­schü­re der Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura ist ab sofort kosten­los und unkom­pli­ziert unter www​.ober​main​-jura​.de/​d​e​/​s​e​r​v​i​c​e​/​p​r​o​s​p​e​k​t​a​n​f​r​age oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 09571 / 18–9210 bestellbar.