Trän­ke bie­tet Trink- und Bade­mög­lich­keit – LBV gibt Tipps und wich­ti­ge Grundregeln

Lang­ersehn­tes Som­mer­wet­ter bis zu 30 Grad ist für die­se Woche in Bay­ern ange­kün­digt. Zur Abküh­lung bei die­sen Tem­pe­ra­tu­ren öff­nen nun auch wie­der die Frei­bä­der. Doch wie ergeht es bei die­ser plötz­li­chen Hit­ze unse­ren hei­mi­schen Gar­ten­vö­geln? Vie­le natür­li­che Was­ser­stel­len wie Pfüt­zen und Grä­ben trock­nen bei anhal­ten­dem son­ni­gen Wet­ter rasch aus. „Die Vögel lei­den dann unter dem Was­ser­man­gel“, so die LBV-Bio­lo­gin Dr. Ange­li­ka Nel­son. Der LBV rät des­halb, jetzt Vogel­trän­ken auf­zu­stel­len. Damit die Hil­fe auch tat­säch­lich bei den Vögeln ankommt, gibt es eini­ge wich­ti­ge Regeln zu beach­ten. Anson­sten kön­nen sich die Tie­re beim Trin­ken und der som­mer­li­chen Hit­ze leicht mit töd­li­chen Krank­heits­er­re­gern anstecken. Und nicht nur Vögel freu­en sich über das küh­le Nass, auch Igel oder Eich­hörn­chen nut­zen ger­ne eine Trän­ke. Mit einem Stein oder Stück Holz in der Was­ser­scha­le kön­nen auch Insek­ten ihren Durst löschen.

Das ober­ste Gebot bei Vogel­trän­ken, ganz gleich, ob im Gar­ten, auf der Ter­ras­se oder dem Bal­kon, ist Hygie­ne. „Vor allem bei gro­ßer Hit­ze muss das Leben spen­den­de Nass unbe­dingt täg­lich gewech­selt und die Trän­ke gerei­nigt wer­den, da sich in klei­nen Was­ser­stel­len sonst schnell für Vögel töd­li­che Krank­heits­er­re­ger ver­meh­ren kön­nen“, erklärt Ange­li­ka Nel­son. Für die Rei­ni­gung reicht eine Bür­ste und kochen­des Was­ser voll­kom­men aus. Als Alter­na­ti­ve kön­nen auch zwei Was­ser­scha­len abwech­selnd benutzt wer­den. Wenn eine Trän­ke 24 Stun­den in der Son­ne trock­net, sind mög­li­che Para­si­ten tot. Außer­dem wird durch die Rei­ni­gung und den Was­ser­wech­sel ver­mie­den, dass Stech­mücken ange­lockt wer­den und ihre Eier im Was­ser ablegen.

Der rich­ti­ge Platz für eine Trän­ke ist eben­falls wich­tig. Vögel neh­men eine Trän­ke nur an, wenn sie sich dort auch sicher füh­len. „Vögel sind beim Baden sehr abge­lenkt und kön­nen leicht zur Beu­te für anschlei­chen­de Kat­zen wer­den“, sagt die Arten­schüt­ze­rin. Ide­al ist des­halb ein für Vögel gut ein­seh­ba­rer Platz mit nahe­ge­le­ge­nen Büschen und Bäu­men, in die sich die Vögel bei Gefahr schnell flüch­ten können.

Vogel­bä­der gibt es im Fach- und Gar­ten­han­del. „Eine fla­che Schüs­sel oder ein Blu­men­topf-Unter­set­zer tun es aber auch“, so Nel­son. Die Vogel­trän­ke soll­te am Rand flach sein, so dass sich die Vögel dem Was­ser nähern kön­nen. Wer eine Vogel­trän­ke mit unter­schied­li­chen Tie­fen zwi­schen 2,5 cm und 10 cm anbie­tet, kann so ver­schie­de­ne Vogel­ar­ten beim Baden beob­ach­ten. Wich­tig ist es auch, dass der Boden der Trän­ke rau ist, so dass die Vögel genü­gend Halt haben und nicht rut­schen. „Übri­gens baden Vögel auch ger­ne im Sand, das hilft ihnen gegen Para­si­ten. Wer nur einen gepfla­ster­ten Hof hat, kann dort auch ein Sand­bad in einer fla­chen Scha­le ein­rich­ten“, rät Ange­li­ka Nelson.

Mehr Infor­ma­tio­nen und ein kosten­lo­ses Falt­blatt zum The­ma Vogel­trän­ke gibt es auch auf der LBV-Web­sei­te unter www​.lbv​.de/​t​r​a​e​nke.