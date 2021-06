Jetzt on-demand ver­füg­bar für Krebspatienten

Der krebs​-pati​en​ten​-tag​.bay​ern am 12 Juni 2021 gab Ant­wor­ten auf die Fra­gen: Was kann ich als Erkrankte/​r aktiv selbst für mich tun, um mei­ne Behand­lung zu unter­stüt­zen, mei­nen Kör­per zu stär­ken, Beschwer­den und Neben­wir­kun­gen zu lin­dern und neue Kraft zu schöp­fen? Inter­es­sen­ten, die am Tag selbst nicht teil­neh­men konn­ten, kön­nen sich nach ein­fa­cher Anmel­dung alle Ein­zel­vor­trä­ge und das Video der gesam­ten Ver­an­stal­tung mit span­nen­den The­men wie Ernäh­rung und Sport bei Krebs, Fort­schrit­te in der Immun­the­ra­pie, Kom­ple­men­tär­me­di­zin, Fati­gue (Erschöp­fung) und Impul­se für einen gesun­den Lebens­stil anschauen.

Schon der Live-Stream des ersten krebs​-pati​en​ten​-tag​.bay​ern am ver­gan­ge­nen Sams­tag stieß mit rund 900 Auf­ru­fen der Teil­neh­mer auf gro­ße Reso­nanz. Im Chat wur­den rund 200 fach­li­che Fra­gen und Kom­men­ta­re geteilt, dar­un­ter auch posi­ti­ves Feed­back zum gesam­ten Pati­en­ten­tag. Die Ver­an­stal­tung bie­tet gezielt für Pati­en­ten auf­be­rei­te­te The­men und span­nen­de Vorträge.

Teil­neh­mer, die auf­grund ihrer Erkran­kung kei­ne Prä­senz-Ver­an­stal­tung besu­chen kön­nen, kom­men­tier­ten: „Vie­len Dank für die Mög­lich­keit der Teil­nah­me am krebs​-pati​en​ten​-tag​.bay​ern. In mei­nem Fall ist „online“ der­zeit die ein­zi­ge Mög­lich­keit an so einer Ver­an­stal­tung teilzunehmen.“

Online anschau­en: www​.krebs​-pati​en​ten​-tag​.bay​ern