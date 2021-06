Schnell anmel­den und letz­te freie Plät­ze sichern

Beim Feri­en­aben­teu­er von Stadt und Land­kreis Bam­berg sind in den Som­mer­fe­ri­en nur noch weni­ge Plät­ze frei! Jetzt schnell anmel­den für ein tol­les Feri­en­aben­teu­er unter www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de!

Im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land erwar­tet euch eine abwechs­lungs­rei­che Feri­en­wo­che mit krea­ti­ven Work­shops, Erkun­dun­gen des Fischer­hofs und vie­len wei­te­ren Aktio­nen. Die Geheim­nis­se des Wal­des könnt ihr mit dem Bund Natur­schutz ent­decken. Im Bru­der­wald ver­bringt ihr eine span­nen­de Aben­teu­er­wo­che mit vie­len Spie­len und Aktio­nen. Eine gan­ze Woche vol­ler „Sport-Spiel-Span­nung“ bie­tet das Stadt­ju­gend­amt Bam­berg. Von sport­li­chen Akti­vi­tä­ten bis hin zu span­nen­den Spie­len, aben­teu­er­li­chen Exkur­sio­nen oder krea­ti­ven Bastel­ak­tio­nen – hier gestal­tet ihr die Feri­en­wo­che mit eige­nen Ideen und Wün­schen mit!

„Auf die Büh­ne, fer­tig, los!“ lau­tet das Mot­to in den Feri­en­aben­teu­er­wo­chen von Cha­peau Claque. Ihr seid jun­ge Schau­spie­ler und ent­wickelt ein eige­nes Thea­ter­stück, das ihr auf einer rich­ti­gen Büh­ne euren Eltern und Freun­den prä­sen­tiert! Mit iSo – inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit könnt ihr eine „Expe­di­ti­on ins Tier­reich“ unter­neh­men oder bei „fit4future“ Ener­gie für die Zukunft tan­ken! Auf dem Hein­ers­hof in Stol­zen­roth könnt ihr eine Räu­ber­wo­che ver­brin­gen. Ihr baut euch ein eige­nes Räu­ber­la­ger und begebt euch auf die Spu­ren von Ron­ja Räu­ber­toch­ter oder Robin Hood. Das Müt­ter­zen­trum Kän­gu­ruh ver­wan­delt sich für euch in den Wil­den Westen oder in einen Urwald. In einer Aben­teu­er­wo­che könnt ihr euch in Pira­ten ver­wan­deln – viel­leicht fin­det ihr sogar einen Schatz?

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Aktio­nen, Betreu­ungs­zei­ten, Kosten und zur Anmel­dung fin­den Sie unter www​.feri​en​aben​teu​er​-bam​berg​.de.

Es gel­ten die die Hygie­ne- und Schutz­kon­zep­te der Veranstalter.

Fly­er „Bam­ber­ger Feri­en­aben­teu­er – Jah­res­pro­gramm 2021“ zum Her­un­ter­la­den (PDF, 1,2MB)