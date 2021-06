Anläss­lich des The­men­jah­res “1700 Jah­re jüdi­sches Leben in Deutsch­land“ bie­tet der Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­ein e.V. erst­ma­lig am Sonn­tag, den 20. Juni 2021 einen inter­es­san­ten 90minütigen Rund­gang zum The­ma jüdi­sches Leben in Erlan­gen an. Die Füh­rung gibt Ein­blicke in die Lebens­um­stän­de und Schick­sals­we­ge ver­schie­de­ner Erlan­ger Per­sön­lich­kei­ten, wie den Men­schen­freund Jakob Herz und die Mut­ter der Alge­bra, Emmy Noe­ther. Gleich­zei­tig erfah­ren Sie jüdi­sche Gepflo­gen­hei­ten und Tra­di­tio­nen. Hat Hals- und Bein­bruch mit dem Sab­bat-Fahr­stuhl etwas gemein­sam? Wel­che Bedeu­tung hat die Megil­la in der Mesusa?

Wer an die­sem Datum kei­ne Zeit hat, hat auch noch die Mög­lich­keit an einem der ande­ren ange­bo­te­nen Ter­mi­ne bei der Tour teilzunehmen:

Sonn­tag, 11.07.2021 15 Uhr

Sonn­tag, 15.08.2021 15 Uhr

Sonn­tag, 14.11.2021 15 Uhr

Anmel­dung erforderlich!

Wie bereits im letz­ten Jahr ist auch dies­mal vor jeder Füh­rung der Erwerb eines Tickets Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me bei einer öffent­li­chen Füh­rung. Die­se kann man vor Ort in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on erwer­ben oder sich auch per Post bequem nach Hau­se schicken las­sen. Die Teilnehmer*innen soll­ten sich vor Antritt der Füh­rung infor­mie­ren ob und zu wel­chen Bedin­gun­gen die Füh­run­gen statt­fin­den werden.

Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auch im Inter­net unter www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen