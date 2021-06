Am Sonn­tag, 20. Juni 2020, wer­den der natio­na­le Gedenk­tag für die Opfer von Flucht und Ver­trei­bung sowie der Tag der Hei­mat in Bay­ern began­gen. Aus die­sem Anlass hat Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder die Beflag­gung aller staat­li­chen Dienst­ge­bäu­de in Bay­ern für die­sen Tag angeordnet.

Die Gemein­den, Land­krei­se und Bezir­ke sowie die übri­gen Kör­per­schaf­ten, Anstal­ten und Stif­tun­gen des öffent­li­chen Rechts wur­den gebe­ten, in glei­cher Wei­se zu verfahren.