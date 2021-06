Die Medi­cal Val­ley GmbH ver­sorgt seit Aus­bruch der Covid-Pan­de­mie im Früh­jahr 2020 sowohl Gesund­heits- und Pfle­ge­dienst­lei­ster als auch Indu­strie­un­ter­neh­men mit drin­gend benö­tig­ten Schutz­ar­ti­keln. Nun spen­de­te die Medi­cal Val­ley GmbH 100.000 medi­zi­ni­sche Mund-Nasen-Schutz­mas­ken (OP-Mas­ken) an ihren lang­jäh­ri­gen Netz­werk­part­ner die Sozi­al­stif­tung Bamberg.

Mit der Spen­de soll auch ein Bei­trag zur Sicher­stel­lung der Ver­sor­gungs­si­cher­heit des regio­na­len Gesund­heits­we­sens im Fal­le einer vier­ten Wel­le gelei­stet wer­den. „Die Sicher­heit unse­rer Mit­ar­bei­ter, Pati­en­ten und Besu­cher hat höch­ste Prio­ri­tät in der Sozi­al­stif­tung Bam­berg. Die Mas­ken-Spen­de von Medi­cal Val­ley GmbH unter­stützt uns dabei, die Ver­sor­gungs­si­cher­heit der Regi­on zu gewähr­lei­sten“, betont Xaver Frau­en­knecht MBA, Vor­sit­zen­der des Vor­stan­des der Sozi­al­stif­tung Bamberg.

Dr. Mar­tin Rei­mer, Ver­triebs­lei­ter der Medi­cal Val­ley GmbH, kom­mer­zi­el­le Platt­form des baye­ri­schen Medi­zin­tech­nik­clu­sters Medi­cal Val­ley EMN e. V., über­gab die Mas­ken an die Sozi­al­stif­tung Bam­berg. „Es freut mich sehr, dass wir in die­sen schwie­ri­gen Zei­ten als baye­ri­sches Medi­zin­tech­nik­clu­ster einen signi­fi­kan­ten Bei­trag zur Pan­de­mie­ein­däm­mung lei­sten kön­nen und wer­den dies auch in den kom­men­den Wochen und Mona­ten ger­ne tun.“ Neben Schutz­mas­ken, viren­dich­ten Schutz­an­zü­gen sowie Des­in­fek­ti­ons­mit­tel waren es in den ver­gan­ge­nen Mona­ten ins­be­son­de­re Anti­gen-Schnell­tests, die der Regi­on Nord­bay­ern durch die Medi­cal Val­ley GmbH zur Ver­fü­gung gestellt wurden.