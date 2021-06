Betrieb von Außen­stel­len wird wegen gerin­ger Nach­fra­ge reduziert

Die sin­ken­den Inzi­denz­wer­te in Bam­berg haben in den letz­ten Wochen eini­ge Öff­nungs­schrit­te ermög­licht, dar­un­ter auch das Aus­set­zen der Test­pflicht für den Besuch von Geschäf­ten und Gastro­no­mie. Dadurch ist die Nach­fra­ge nach Schnell­tests in den HTK Schnell­test­zen­tren deut­lich zurück­ge­gan­gen, wes­we­gen eini­ge ihren Betrieb bis auf Wei­te­res ein­stel­len. „Das Schnell­test­zen­trum am ZOB ist wei­ter­hin an sechs Tagen die Woche geöff­net“, erklärt Sus­an Lind­ner, Geschäfts­füh­re­rin des HTK, und hält fest: „Zen­tral gele­gen ist es gut zu errei­chen. Die digi­ta­le Anmel­dung und Ergeb­nis­über­mitt­lung sowie die Testun­gen ohne Ter­min oder Smart­pho­ne ermög­li­chen Schnell­tests für jeden, der Stand­ort wird von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern gut ange­nom­men und lobend her­vor­ge­ho­ben.“ Auch das Schnell­test­zen­trum am IGZ in der Kro­nacher Stra­ße bleibt wei­ter im Regel­be­trieb geöff­net. Die Schnell­test­zen­tren „Har­mo­nie-Säle“, „Dr. Pfle­ger“ und „Hein­richs­damm P+R“ sowie der Schnell­test­bus stel­len ihren Betrieb Ende Juni bis auf Wei­te­res ein. Das Schnell­test­zen­trum in Mem­mels­dorf wird einen Tag weni­ger geöff­net, das vom MVZ betrie­be­ne Test­zen­trum an Sen­del­bach behält sei­ne Öff­nungs­zei­ten. Eine aktu­el­le Über­sicht fin­det sich auf: www​.coro​na​-schnell​test​-bam​berg​.de

Zur­zeit wird das Ange­bot an Schnell­tests in den HTK Außen­stel­len nur zu cir­ca 20 Pro­zent nach­ge­fragt. Die stei­gen­de Impf­quo­te und die nied­ri­gen Inzi­denz­wer­te sind dabei erfreu­li­che Ein­fluss­fak­to­ren. Soll­te eine Ver­än­de­rung der Lage den Bedarf nach Schnell­tests wie­der erhö­hen, sind auch erneu­te Öff­nun­gen denk­bar. Seit der ersten Eröff­nung Ende März haben die HTK Schnell­test­zen­tren über 20.000 Schnell­tests durch­ge­führt und die Nach­fra­ge in enger Abstim­mung mit der Stadt Bam­berg beob­ach­tet. Dadurch lei­stet das HTK einen wich­ti­gen Bei­trag zum Infek­ti­ons­schutz in Bam­berg. Neben dem Imp­fen, dem Ein­hal­ten von Hygie­ne- und Abstands­re­geln und dem Tra­gen von FFP2-Mas­ken sind Schnell­tests eine ergän­zen­de Maß­nah­me im Kampf gegen das Coro­na­vi­rus. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die auf­grund einer Rei­se, eines Besuchs oder für ein siche­res Gefühl bei ihren täg­li­chen Erle­di­gun­gen einen Coro­na-Schnell­test durch­füh­ren las­sen wol­len, wer­den am ZOB wei­ter­hin das brei­te Ange­bot nut­zen können.

Die Schnell­test­zen­tren im Überblick

Coro­na Schnell­test­zen­trum Bamberg

Pro­me­na­de­stra­ße 6a, 96047 Bamberg

Mon­tag bis Sams­tag: 9 – 15 Uhr

Kro­nacher Str. 41, 96052 Bamberg

Diens­tag & Frei­tag: 9 – 15 Uhr

Am Sen­del­bach 15, 96050 Bamberg

Mon­tag bis Sonn­tag: 15 – 19 Uhr

Pödel­dor­fer Stra­ße 3, 96117 Memmelsdorf

Mitt­woch: 16 – 19 Uhr; Frei­tag 14 – 17 Uhr (nur noch bis 25.06.); Sonn­tag 13 – 16 Uhr

Bis auf Wei­te­res eingestellt:

Schnell­test­zen­trum Harmonie-Säle

Schil­ler­platz 7, 96047 Bamberg

Mon­tag & Don­ners­tag: 9 – 15 Uhr

Ein­stel­lung des Betriebs: Ab 21.06.2021 (KW 25)

Ver­schie­de­ne Halteorte

Diens­tag bis Sams­tag: 9 – 15 Uhr

Ein­stel­lung des Betriebs: Ab 21.06.2021 (KW 25)

Hein­richs­damm 33, 96047 Bamberg

Diens­tag & Mitt­woch: 9 – 15 Uhr

Ein­stel­lung des Betriebs: Ab 28.06.2021 (KW 26)

Emil-Kem­mer-Stra­ße 33, 96103 Hallstadt

Mitt­woch & Sams­tag: 9 – 15 Uhr

Ein­stel­lung des Betriebs: Ab 28.06.2021 (KW 26)

Über das Unternehmen

Die HTK Hygie­ne Tech­no­lo­gie Kom­pe­tenz­zen­trum GmbH ist ein inno­va­ti­ves Insti­tut mit dem Schwer­punkt auf ange­wand­ter Hygie­ne­for­schung und Infek­ti­ons­prä­ven­ti­on. Sie ist Teil der Unter­neh­mens­grup­pe Sozi­al­stif­tung Bam­berg und ein ele­men­ta­rer Bau­stein des Medi­cal Val­ley Cen­ter Bam­berg. Der Fokus liegt auf For­schung und Bewer­tung hygie­nere­le­van­ter Pro­duk­te und Abläu­fe sowie Simu­la­ti­on, Eva­lua­ti­on und Opti­mie­rung hygie­ni­scher Pro­zes­se durch den Ein­satz inno­va­ti­ver Tech­no­lo­gien. Die indi­vi­du­el­le Bera­tung und Qua­li­fi­ka­ti­on erfol­gen durch ein inter­dis­zi­pli­nä­res Team.