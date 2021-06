Die Kli­nik für Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Coburg ist für ihre star­ke Inno­va­ti­ons­kraft und ihr beson­de­res Enga­ge­ment in der For­schung und Leh­re bekannt. Auch wäh­rend der Pan­de­mie hat sich das Team um Chef­arzt Dr. Chri­sti­an Mahn­kopf wei­ter­ge­bil­det und sich in inno­va­ti­ve The­ra­pien ein­ge­ar­bei­tet, um für die Pati­en­ten in der Regi­on wei­ter­hin die best­mög­li­che Ver­sor­gung gewähr­lei­sten zu können.

Neben der Wei­ter­ent­wick­lung der mini­mal-inva­si­ven The­ra­pie der Herz­klap­pen wur­de nun erfolg­reich das Mic­ra™ AV-System – den welt­weit klein­sten Herz­schritt­ma­cher implan­tiert. Die­ser ist nur gut 2,5cm klein und kommt dabei ohne Kabel aus. Die­ser Schritt­ma­cher wird über die Lei­ste, ähn­lich wie bei einer Herz­ka­the­ter­un­ter­su­chung zum Herz vor­ge­scho­ben. Es braucht bei die­sem klei­nen System kei­nen Haut­schnitt mehr in dem der Schritt­ma­cher ein­ge­setzt wer­den muss. Dadurch müs­sen auch kei­ne Kabel mehr direkt mit dem Her­zen ver­bun­den sein; die Kap­sel hält sich durch klei­ne Wider­ha­ken direkt in der rech­ten Herz­kam­mer fest. Für Pati­en­ten ist dies ein enor­mer Fortschritt

Bereits seit vie­len Jah­ren wer­den Herz­schritt­ma­cher sehr erfolg­reich in der Behand­lung von Men­schen mit Herz­rhyth­mus­stö­run­gen ein­ge­setzt. Unge­fähr 500.000 Men­schen in Deutsch­land tra­gen sol­che Unter­stüt­zungs­sy­ste­me, die mit­tels elek­tri­scher Impul­se den Herz­schlag kor­ri­gie­ren kön­nen. Auch kabel­lo­se Schritt­ma­chen wer­den bereits seit 2012 ein­ge­setzt; die­se konn­ten auf­grund ihrer tech­ni­schen Eigen­schaf­ten bis­her aller­dings nur weni­gen Pati­en­ten hel­fen. Durch die Inno­va­ti­on des klein­sten Herz­schritt­ma­chers und der spe­zi­el­len Funk­tio­na­li­tä­ten kön­nen nun weit­aus mehr Pati­en­ten von die­ser Tech­nik pro­fi­tie­ren. Die mini­ma­le Grö­ße und die dadurch ver­än­der­te Implan­ta­ti­on mini­miert das Infek­ti­ons­ri­si­ko. Durch ein­ge­bau­te Sen­so­ren kann der klei­ne Herz­schritt­ma­cher den Herz­schlag kon­ti­nu­ier­lich erken­nen und damit einen noch genaue­ren Impuls für die Her­z­ak­ti­vi­tät geben. Durch eine kon­ti­nu­ier­li­che Koor­di­na­ti­on zwi­schen Vor­hof und Herz­kam­mer kann die Wei­ter­lei­tung des elek­tri­schen Impul­ses für die Her­z­ak­ti­on prä­zi­se getak­tet wer­den. Vor allem Pati­en­ten mit einer Stö­rung der Her­z­ak­ti­on durch eine feh­ler­haf­te Wei­ter­lei­tung des Impul­ses kön­nen von dem neu­en System pro­fi­tie­ren. Die Implan­ta­ti­on der Herz-Kap­sel kann die häu­fig­sten Sym­pto­me wie Kurz­at­mig­keit, Schwin­del oder Ohn­macht nach­hal­tig lin­dern. Die Implan­ta­ti­on am Kli­ni­kum Coburg ist ein Gewinn für alle Betrof­fe­nen in der gesam­ten Region.