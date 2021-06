Die Berufs­fach­schu­le für Musik Ober­fran­ken mit Sitz in Kro­nach kann sich auch in Zukunft der Unter­stüt­zung sowohl des Bezir­kes Ober­fran­ken als auch des Land­krei­ses Kro­nach sicher sein. Das wur­de bei einem Vor-Ort-Ter­min mit Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm und Land­rat Klaus Löff­ler deutlich.

Die Berufs­fach­schu­le für Musik in Kro­nach ist in ihrer Art eine von nur weni­gen Schu­len in ganz Deutsch­land. Sie bie­tet eine qua­li­fi­zier­te Aus­bil­dung zum/​zur Staat­lich geprüf­ten Ensembleleiter/​in in den Fach­rich­tun­gen Klas­sik, Kir­chen­mu­sik, Rock-Pop-Jazz, Musi­cal und Volks­mu­sik. In einem päd­ago­gi­schen Auf­bau­jahr kann dar­über hin­aus eine Zusatz­qua­li­fi­ka­ti­on erwor­ben wer­den, die zur Unter­richts­er­tei­lung an öffent­li­chen Musik­schu­len berechtigt.

Die­ses hoch­wer­ti­ge Ange­bot wird getra­gen vom Bezirk Ober­fran­ken sowie vom Land­kreis Kro­nach. Und so beton­ten sowohl Hen­ry Schramm als auch Klaus Löff­ler die Not­wen­dig­keit und die Bereit­schaft, auch wei­ter­hin in die Ein­rich­tung zu inve­stie­ren und damit deren Qua­li­tät auf einem hohen Niveau zu hal­ten. Allei­ne der Land­kreis Kro­nach als Eigen­tü­mer der Immo­bi­lie hat zwi­schen 2017 und 2020 ins­ge­samt rund 240.000 Euro für die Ver­bes­se­rung der Infra­struk­tur bereit­ge­stellt. Neben der Sanie­rung diver­ser Räum­lich­kei­ten und von Tei­len der Fas­sa­de wur­den unter ande­rem ein Glas­fa­ser­an­schluss gelegt und ein Ser­ver­raum ein­ge­rich­tet. Gera­de mit den bei­den letzt­ge­nann­ten Punk­ten will man tech­nisch den aktu­el­len Anfor­de­run­gen gerecht werden.

„Für uns und den Bezirk ist es enorm wich­tig, den Stel­len­wert der Ein­rich­tung auf einem hohen Niveau zu hal­ten und die Situa­ti­on vor Ort ste­tig zu ver­bes­sern“, beton­te Land­rat Klaus Löff­ler in dem Gespräch mit Schul­lei­ter Burk­hart M. Schür­mann. In die glei­che Ker­be stieß Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm, der die sehr gute Part­ner­schaft zwi­schen dem Bezirk und dem Land­kreis Kro­nach her­vor­hob. „Wir haben im Land­kreis Kro­nach einen ver­läss­li­chen Mit­strei­ter für eine hoch­qua­li­fi­zier­te Musik­aus­bil­dung in Ober­fran­ken“, beton­te Schramm, der sich über­zeugt zeig­te, dank der Arbeit von Schul­lei­ter Schür­mann und des­sen Team die durch die Pan­de­mie ent­stan­de­nen Her­aus­for­de­run­gen über­win­den zu kön­nen. Sofern wei­te­re Inve­sti­tio­nen erfor­der­lich sei­en, wer­de man gemein­sam mit dem Land­kreis einen Weg fin­den, beton­te Schramm die Bedeu­tung der Berufs­fach­schu­le für Musik nicht nur für den Bezirk.

Schul­lei­ter Burk­hart M. Schür­mann zeig­te sich dank­bar und erläu­ter­te kurz das Ange­bot der Ein­rich­tung, das in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auf den Bereich Volks­mu­sik aus­ge­dehnt wur­de. Für die Zukunft könn­te er sich eine Erwei­te­rung der Schu­le hin zu einem künst­le­ri­schen Klein­od vor­stel­len. Die Ver­ede­lung und Ver­schö­ne­rung der bestehen­den Immo­bi­lie sei­en nicht nur dies­be­züg­lich ein wich­ti­ger Schritt in die­se Richtung.

Gera­de vor die­sem Hin­ter­grund sicher­ten Löff­ler als auch Schramm die wei­te­re Unter­stüt­zung von Bezirk und Land­kreis zu: „Es ist wich­tig, dass sich die Men­schen wohl­füh­len, wenn sie an die Schu­le kom­men“, beton­te abschlie­ßend Land­rat Klaus Löffler.