Andau­ern­de hohe Tem­pe­ra­tu­ren, so wie in den Som­mer­mo­na­ten der ver­gan­ge­nen Jah­re, sind ein Gesund­heits­ri­si­ko. Extrem bela­stend wird die Situa­ti­on, wenn es auch nachts nicht mehr abkühlt. Pfle­ge­be­dürf­ti­ge und alte Men­schen lei­den dar­un­ter besonders.

Die Sozi­al­ver­si­che­rung für Land­wirt­schaft, For­sten und Gar­ten­bau gibt Tipps, wie Sie Ihrem pfle­ge­be­dürf­ti­gen Ange­hö­ri­gen sol­che Hit­ze­pe­ri­oden erträg­li­cher machen kön­nen. Jeder Mensch hat aller­dings ein ande­res Emp­fin­den, so dass alle Maß­nah­men am Wohl­be­fin­den und am Gesund­heits­zu­stand der pfle­ge­be­dürf­ti­gen Per­son ange­passt wer­den müssen

Für erträg­li­che Tem­pe­ra­tu­ren sorgen

Auch wenn Sie kei­ne Kli­ma­an­la­ge haben, kön­nen Sie die Raum­tem­pe­ra­tur beein­flus­sen, indem Sie aus­schließ­lich sehr früh mor­gens und nachts lüf­ten, anson­sten aber die Hit­ze aus­sper­ren. Wenn die pfle­ge­be­dürf­ti­ge Per­son es möch­te, dann las­sen Sie tags­über die Jalou­sien her­un­ter, zie­hen Sie die Vor­hän­ge zu und hal­ten Sie Fen­ster und Türen geschlos­sen. Ein Ven­ti­la­tor sorgt für Luft­be­we­gung. Für Ver­dun­stungs­käl­te sor­gen feuch­te, im Raum auf­ge­häng­te Tücher. Möch­te die pfle­ge­be­dürf­ti­ge Per­son nach drau­ßen an die fri­sche Luft, dann pla­nen sie die­se Auf­ent­hal­te sehr früh mor­gens ein und mei­den Sie die Mittagshitze.

Leich­te und luf­ti­ge Klei­dung aus atmungs­ak­ti­ven Stof­fen macht hei­ße Tage erträg­li­cher. Je nach per­sön­li­chem Emp­fin­den reicht zum Zudecken in der Regel eine dün­ne Baum­woll­decke oder ein Laken. Ein Hand­tuch über dem Kopf­kis­sen des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen kann schnell gewech­selt wer­den, wenn es ver­schwitzt ist. Man­che Pfle­ge­be­dürf­ti­ge schät­zen die Erfri­schung durch küh­le Hand- oder Fuß­bä­der sehr.

Essen und Trinken

Min­de­stens 1,5–2 Liter Flüs­sig­keit soll­ten Pfle­ge­be­dürf­ti­ge täg­lich zu sich neh­men. Bei älte­ren Men­schen lässt das Durst­ge­fühl aber nach, so dass sie mit­un­ter zu wenig trin­ken. Gera­de bei gro­ßer Hit­ze ist die Gefahr einer Dehy­drie­rung dann groß. Warn­zei­chen sind Fie­ber, Ver­wirrt­heits­zu­stän­de und über­mä­ßi­ge Erschöp­fung. Bemer­ken Sie sol­che Anzei­chen, rufen Sie den Not­arzt. Damit es nicht soweit kommt, soll­ten Sie Ihren pfle­ge­be­dürf­ti­gen Ange­hö­ri­gen häu­fig zucker­ar­me Geträn­ke und erfri­schen­de Kalt­scha­len anbie­ten. Alko­hol und Kof­fe­in bela­sten den Kreis­lauf zusätz­lich. Sie soll­ten des­halb gemie­den wer­den. Apfel­saft-Schor­le, gemischt aus zwei Tei­len Mine­ral­was­ser und einem Teil Saft wir­ken ähn­lich wie iso­to­ni­sche Geträn­ke. Sie ver­sor­gen den Kör­per mit Mine­ral­stof­fen wie zum Bei­spiel Magne­si­um, Natri­um und Kali­um. Einen Über­blick dar­über, wie­viel Flüs­sig­keit über den Tag ver­teilt auf­ge­nom­men wird, gibt ein Trink­pro­to­koll. Sup­pen zäh­len natür­lich mit. Saf­ti­ges Obst und Gemü­se, wie zum Bei­spiel Melo­nen und Gur­ken, hel­fen eben­falls, die erfor­der­li­che Flüs­sig­keits­men­ge zu errei­chen. Auch ein Was­ser­eis ist eine schö­ne Abwechslung.

Kei­ne Fra­ge, das Essen muss vor allem schmecken. Üppi­ge, schwe­re Spei­sen bela­sten jedoch den Kreis­lauf zusätz­lich. Leich­te Alter­na­ti­ven zum belieb­ten Bra­ten mit der dicken Soße sind zum Bei­spiel Kar­tof­feln mit Kräu­ter­quark, gedün­ste­ter Fisch mit Gemü­se, ein bun­ter Som­mer­sa­lat oder eine Mehl­spei­se mit Kompott.