Nach­dem Kir­chen­füh­run­gen wie­der erlaubt sind, fin­det in der Basi­li­ka Göß­wein­stein an jedem Frei­tag um 10.00 Uhr eine Füh­rung durch die Basi­li­ka mit anschlie­ßen­dem Orgel­kon­zert mit Georg Schäff­ner statt. Füh­run­gen im Wall­fahrts­mu­se­um mit Dr. Regi­na Urban gibt es jeweils am Mitt­woch um 11.00 Uhr. Kar­ten zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen sind im Wall­fahrts­mu­se­um und im katho­li­schen Pfarr­amt Göß­wein­stein erhältlich.