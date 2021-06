Die Stadt Haß­furt hat in Zusam­men­ar­beit mit dem Insti­tut für Ener­gie­tech­nik IfE GmbH an der Ost­baye­ri­schen Tech­ni­schen Hoch­schu­le Amberg-Wei­den im Zeit­raum von Juli 2019 bis April 2021 einen Ener­gie­nut­zungs­plan erstellt. Ziel des Pro­jek­tes ist, den Anteil erneu­er­ba­rer Ener­gie­trä­ger zu erhö­hen und den spar­sa­men, effi­zi­en­ten Umgang mit Ener­gie durch den ziel­ge­rich­te­ten Ein­satz finan­zi­el­ler Mit­tel zu för­dern. Der Ener­gie­nut­zungs­plan wur­de zu 70 % vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie (StMWi) gefördert.

Basie­rend auf einer umfas­sen­den Daten­er­fas­sung wur­den zunächst die Ener­gie- und CO2-Bilanz im Ist-Zustand für das Bilanz­jahr 2019 erstellt. Dabei wur­den die drei Ver­brau­cher­grup­pen „Pri­va­te Haus­hal­te“, „Kom­mu­na­le Lie­gen­schaf­ten“ und „Wirt­schaft“ defi­niert. Auf­bau­end auf der Bestands­ana­ly­se wur­de ein gebäu­de­schar­fer Wär­me­ka­ta­ster erar­bei­tet. Mit rund 38 % kann der größ­te End­ener­gie­ein­satz dabei der Wär­me­be­reit­stel­lung der Haus­hal­te zuge­ord­net wer­den. Der höch­ste Strom­ver­brauch liegt im Bereich „Wirt­schaft“, wel­cher ca. 21 % des gesam­ten End­ener­gie­ein­sat­zes ausmacht.

Im näch­sten Schritt wur­de ver­brau­cher­grup­pen­spe­zi­fisch unter­sucht, wel­che Ener­gie­ein­spar­po­ten­zia­le und Poten­zia­le zur Stei­ge­rung der Ener­gie­ef­fi­zi­enz bis zum Jahr 2030 rea­li­stisch aus­ge­schöpft wer­den kön­nen und wel­che Poten­zia­le zum Aus­bau der Erneu­er­ba­ren Ener­gien im Betrach­tungs­ge­biet vor­han­den sind. In der Stadt Haß­furt lie­gen hier die Poten­zia­le vor allem bei der ener­ge­ti­schen Sanie­rung der Wohn­ge­bäu­de und bei der Nut­zung der vor­han­de­nen Dach­flä­chen zur Strom- und Wär­me­er­zeu­gung in Form von Pho­to­vol­ta­ik und Solar­ther­mie. Basie­rend auf den Poten­zi­al­be­rech­nun­gen konn­ten rea­li­sti­sche stra­te­gi­sche Ziel­vor­ga­ben zum bilan­zi­el­len Anteil der Erneu­er­ba­ren Ener­gien am Gesamt­ener­gie­ver­brauch ermit­telt werden.

Um einen kon­kre­ten Fahr­plan zur Ver­wirk­li­chung der errech­ne­ten Poten­zia­le in der Stadt Haß­furt zu haben wur­de der pri­mä­re Schwer­punkt des Ener­gie­nut­zungs­pla­nes auf die Ent­wick­lung eines lokal greif­ba­ren und rea­li­stisch umsetz­ba­ren Maß­nah­men­ka­ta­logs gelegt. So wur­den kon­kre­te Mög­lich­kei­ten zu den The­men Ener­gie­ein­spa­rung, Effi­zi­enz­stei­ge­rung und dem Aus­bau der Erneu­er­ba­rer Ener­gien ent­wickelt. Um im Rah­men die­ses Kon­zep­tes erste Maß­nah­men direkt anzu­sto­ßen, wur­den ein­zel­ne exem­pla­ri­sche Maß­nah­men umfas­send auf tech­ni­sche und wirt­schaft­li­che Umsetz­bar­keit hin geprüft.

Durch die hohe Detail­schär­fe ist der Digi­ta­le Ener­gie­nut­zungs­plan nicht nur ein Instru­ment für die kom­mu­na­le Ener­gie­pla­nung, son­dern auch eine Unter­stüt­zung für Wirt­schafts­be­trie­be und alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Stadt­ge­biet Haß­furt bei der künf­ti­gen Iden­ti­fi­zie­rung von Ener­gie­ein­spar­maß­nah­men und der Nut­zung erneu­er­ba­rer Energien.