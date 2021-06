COBURG. Am Mitt­woch ver­gan­ge­ne Woche schlu­gen drei­ste Die­be zu. Sie stah­len am hell­lich­ten Tag einer 87-jäh­ri­gen Dame diver­se Wert­sa­chen aus ihrer Woh­nung. Die Kri­po Coburg ermit­telt und bit­tet Zeu­gen um Hinweise.

Am 9. Juni 2021 kamen die unbe­kann­ten Täter gegen Mit­tag in der Franz-Kling­ler-Stra­ße zur Woh­nung der Dame. Wäh­rend eine Frau das Opfer ansprach und in eine Unter­hal­tung ver­tief­te, schlich sich ein Kom­pli­ze in die Woh­nung und ent­wen­de­te dort Bar­geld und Schmuck im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobe­reich. Die abge­lenk­te Dame bemerk­te den Dieb­stahl erst, als es zu spät war.

Die ermit­teln­den Beam­ten haben fol­gen­de Fragen:

Wer hat eine unbe­kann­te Frau und deren Kom­pli­zen in der Franz-Kling­ler-Stra­ße gesehen?

Bei wem hat/​haben am 9. Juni 2021 eine frem­de Per­son oder meh­re­re Per­so­nen geklingelt?

Wer kann Hin­wei­se auf ein unbe­kann­tes Fahr­zeug in der Franz-Kling­ler-Stra­ße geben?

Die Kri­po Coburg bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um Hinweise:

Damit Sie nicht auch Opfer der­ar­ti­ger Die­be wer­den, beach­ten Sie bit­te fol­gen­de Tipps: