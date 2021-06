Wel­cher Stu­di­en­gang passt zu mir? Vir­tu­el­le Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­ta­ge an der Uni­ver­si­tät geben Aus­kunft über ver­schie­de­ne Stu­di­en­gän­ge, Fächer oder zur Studienorganisation.

Die letz­ten Schul­ta­ge und Abitur­prü­fun­gen schon vor dem Auge, gerät die Zukunft in den Blick: Auf Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten, die sich für ein Stu­di­um in Bam­berg inter­es­sie­ren, war­ten vie­le Mög­lich­kei­ten: Die Geo­gra­phie bei­spiels­wei­se lotet Lebens­räu­me und Land­schaf­ten unter geschicht­li­chen, poli­ti­schen oder wirt­schaft­li­chen Per­spek­ti­ven aus, wäh­rend ein Stu­di­um der Euro­pean Eco­no­mic Stu­dies mit Aus­lands­se­me­stern bei zahl­rei­chen Part­ner­uni­ver­si­tä­ten lockt. Und im Fach­be­reich der Infor­ma­tik lässt sich unter ande­rem ein Grund­stein für das Know-how zu prak­ti­schen Lösun­gen für gro­ße Gesell­schafts­fra­gen rund um Künst­li­che Intel­li­genz legen. Wel­che Inter­es­sen und Vor­aus­set­zun­gen künf­ti­ge Stu­die­ren­de für die­se und vie­le wei­te­re Stu­di­en­gän­ge aus dem Ange­bot der Uni­ver­si­tät Bam­berg mit­brin­gen und was sie sich umge­kehrt von den Fächern und ihren mög­li­chen Berufs­fel­dern erwar­ten soll­ten, dar­über geben die Online-Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­ta­ge der Uni­ver­si­tät Bam­berg Auskunft.

Auf der Sei­te www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​i​n​f​o​t​age gibt es ab sofort eine Viel­zahl von Infor­ma­tio­nen: Stu­die­ren­de bekom­men Ein­blicke in die Inhal­te, den Auf­bau und auch über beruf­li­che Per­spek­ti­ven ihres Wunsch­stu­di­en­gan­ges. Außer­dem gibt es die Mög­lich­keit, in der Zeit vom 22. Juni bis 24. Juni 2021 mit Dozie­ren­den ver­schie­de­ner Fächer per Video­kon­fe­renz in direk­ten Kon­takt zu tre­ten und Fra­gen zu stel­len. Die kosten­lo­se Teil­nah­me an den Stu­di­en­in­for­ma­ti­ons­ta­gen bedarf kei­ner Anmeldung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm fin­den Sie unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​s​t​u​d​i​e​n​i​n​f​o​t​age