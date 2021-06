Stadt­rat und Bezirks­tags-Vize­prä­si­dent Dr. Ste­fan Specht fei­ert am Mon­tag, 21. Juni, sei­nen 60. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat seit Mai 1996 an und ist Vor­sit­zen­der der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on. Dr. Specht ist Mit­glied in fol­gen­den Stadt­rats­aus­schüs­sen und son­sti­gen Gre­mi­en: Älte­sten­aus­schuss, Bau­aus­schuss, Haupt- und Finanz­aus­schuss, Kul­tur­aus­schuss, Auf­sichts­rat der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ener­gie und Was­ser GmbH, Auf­sichts­rats der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ver­kehr und Bäder GmbH, Auf­sichts­rat der Stadt­wer­ke Hol­ding GmbH, Zweck­ver­band Müll­ver­wer­tung Schwan­dorf, Zweck­ver­band Spar­kas­se Bay­reuth-Peg­nitz, Kom­mis­si­on für Abfall­wirt­schaft und Kom­mis­si­on für die Städ­te­part­ner­schaft mit La Spe­zia. Fer­ner ist er Kulturpfleger.