Voll­sor­ti­men­ter in Eckers­dor­fer Orts­mit­te lässt nun kei­ne Kun­den­wün­sche übrig

Schlich­te Ele­ganz gepaart mit moder­nen und prak­ti­schen Aspek­ten eines Super­mark­tes: So zeigt sich der nun eröff­ne­te EDE­KA-Markt in Eckers­dorf bei Bay­reuth, der von den rund 5.100 Bür­gern der Gemein­de bereits sehn­süch­tig erwar­tet wur­de. Auf 1.200 Qua­drat­me­tern Ver­kaufs­flä­che fin­den die Kun­din­nen und Kun­den des Mark­tes jetzt rund 25.000 Arti­kel, die kei­ne Wün­sche offen­las­sen. Zusätz­lich gibt es einen sepa­ra­ten, knapp 500 Qua­drat­me­ter gro­ßen Geträn­ke­markt. Geführt wird der Markt in der Tal­stra­ße 1 a von Patrick Schneider.

Die Kauf­manns­fa­mi­lie Schnei­der war bereits für den ehe­ma­li­gen EDE­KA-Markt an glei­cher Stel­le ver­ant­wort­lich. Die­ser wur­de jedoch schon in den 80er Jah­ren erbaut, ent­sprach daher weder in Bezug auf die tech­ni­sche Aus­stat­tung noch hin­sicht­lich Bau­sub­stanz und Ener­ge­tik dem heu­ti­gen Stan­dard und wur­de des­halb im Janu­ar 2020 geschlos­sen. Die Abriss­ar­bei­ten star­te­ten im April 2020, die Bau­ar­bei­ten für den neu­en EDE­KA im Juli 2020. Heu­te fand die fei­er­li­che Eröff­nung statt: „Ich war sehr über­rascht und habe mich rie­sig gefreut, dass der Park­platz bereits um 7.30 Uhr bre­chend voll war, also nur eine hal­be Stun­de nach Laden­öff­nung“, so Markt­be­trei­ber Patrick Schnei­der äußerst zufrieden.

Das moder­ne Ambi­en­te des Mark­tes zeigt sich bereits im Außen­be­reich: Die Fas­sa­de ist kom­plett mit Holz ver­klei­det, weit­läu­fi­ge Glas­ele­men­te run­den das Erschei­nungs­bild ab. Zudem wur­de dar­auf geach­tet, dass der Markt nach den neue­sten tech­ni­schen und umwelt­re­le­van­ten Stan­dards in Kom­bi­na­ti­on mit einem auf die heu­ti­gen Kun­den­be­dürf­nis­se ange­pass­tem Ein­kaufs­er­leb­nis errich­tet wur­de. Auch der Außen­be­reich ist modern und ein­la­dend gestal­tet. 77 Kun­den­stell­plät­ze, davon zwei Behin­der­ten­park­plät­ze und ein Eltern-Kind-Park­platz, bie­ten ent­spre­chend der Gemein­de­grö­ße auch zu Haupt­ein­kaufs­zei­ten genü­gend Parkmöglichkeiten.

Der neue EDE­KA-Markt besticht auch mit sei­nen „inne­ren Wer­ten“: Das breit ange­leg­te Sor­ti­ment umfasst neben zahl­rei­chen Fri­sche­ar­ti­keln, Bio- und regio­na­len Pro­duk­ten von gut 80 regio­na­len Lie­fe­ran­ten auch Con­ve­ni­ence-Arti­kel sowie eine umfang­reich aus­ge­stat­te­te Fleisch- und Käse­the­ke. Nicht ohne Stolz ver­weist Patrick Schnei­der auf die eige­ne Auf­zucht von Kräu­tern in sei­nem Markt sowie auf Fleisch- und Wurst­wa­ren vom Stroh­schwein, ein gut sor­tier­tes Ange­bot an Dry-Age-Fleisch sowie die eige­ne Räu­cher­kam­mer. Wie bereits im ursprüng­li­chen Markt gibt es zudem wie­der Flä­chen für ergän­zen­de Gewer­ke: Ein Fri­seur, eine Bank­fi­lia­le, ein Opti­ker sowie der Bäcker, der bereits im „alten“ Markt prä­sent war.

Neben Inve­stor Micha­el von Keitz von der Admi­ra Han­dels­im­mo­bi­li­en GmbH & Co. KG und Patrick Schnei­der zeigt sich auch Sybil­le Pichl als Bür­ger­mei­ste­rin von Eckers­dorf sehr zufrie­den über die zusätz­li­che Ein­kaufs­mög­lich­keit ihrer Bür­ger und Bür­ge­rin­nen: „Ich bin über­glück­lich, dass jetzt nach der lan­gen Zeit so ein fan­ta­sti­scher Markt ent­stan­den ist, zumal die Kom­bi­na­ti­on mit Opti­ker, Bank­fi­lia­le, Fri­seur und Bäcker unser Orts­zen­trum deut­lich auf­wer­tet und belebt.“