Wil­de Orchi­deen – eine Natur­kost­bar­keit, wie sie es nicht mehr oft zu sehen gibt

Der Kul­tur & Tou­ris­mus Ser­vice Weis­main bie­tet am Diens­tag, den 22. Juni um 18 Uhr sowie am Frei­tag, den 25. Juni um 16.30 Uhr zwei geführ­te Wan­de­run­gen auf den Kalk­berg an. Die Tou­ren dau­ern knapp ein­ein­halb Stun­den und sind gegen eine gerin­ge Anmel­de­ge­bühr ab sofort buch­bar unter 09575 9220–11 oder per Email: tourismus@​stadt-​weismain.​de.