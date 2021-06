Ein neu­es Fahr­zeug zu bekom­men ist immer etwas Außer­ge­wöhn­li­ches, für die ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fer des Tech­ni­schen Hilfs­werks ganz beson­ders. Umso grö­ßer war die Freu­de bei den Bad Staf­fel­stei­ner THWlern, als sie ver­gan­ge­ne Woche gleich zwei neue Ein­satz­fahr­zeu­ge in Emp­fang neh­men durf­ten. Der nagel­neue Mehr­zweck­ge­rä­te­wa­gen (MzGW) und der lang ersehn­te Mann­schafts­trans­port­wa­gen (MTW) wur­den von den Bad Staf­fel­stei­ner Ein­satz­kräf­ten letz­te Woche in den hei­mi­schen Orts­ver­band geholt. Der Mehr­zweck­ge­rä­te­wa­gen auf einem Fahr­ge­stell von MAN wird das neue Fahr­zeug der Fach­grup­pe Not­ver­sor­gung und Not­in­stant­set­zung (Fach­grup­pe N) und löst dort einen mitt­ler­wei­le 28 Jah­ren alten Gerä­te­kraft­wa­gen ab. Mit dem Neu­zu­gang wird der kon­zep­tu­el­len Neu­aus­rich­tung des THW mit der in die­sem Rah­men erst vor kur­zem ins Leben geru­fe­nen Fach­grup­pe N Rech­nung getra­gen. War das Mate­ri­al der Ein­heit bis­her voll­stän­dig im Kof­fer­auf­bau des Gerä­te­kraft­wa­gens ver­la­stet, wird auf dem neu­en Fahr­zeug nur noch ein klei­ner Teil fest untergebracht.

Die rest­li­che Aus­stat­tung fin­det in Roll­con­tai­nern Platz, die, je nach Ein­satz­sze­na­rio fle­xi­bel zusam­men­ge­stellt, auf der Lade­flä­che des MzGWs ver­la­den wer­den können.

Für den gesam­ten Orts­ver­band und ins­be­son­de­re auch für die Jugend­grup­pe steht der neue VW T6 als Mann­schafts­trans­port­wa­gen zur Ver­fü­gung. Bei Ein­sät­zen, Übun­gen und ande­ren Dienst­ver­an­stal­tun­gen kön­nen damit bis zu acht Hel­fe­rin­nen und Hel­fer trans­por­tiert oder klei­ne­re Mate­ri­al­trans­por­te unter­nom­men wer­den. Die Nach­wuchs-THWler der Jugend­grup­pe freu­en sich auch schon auf ihren ersten Aus­flug und das erste Zelt­la­ger wohin sie das neue Ein­satz­fahr­zeug beglei­ten wird.

Tech­ni­sche Daten:

Mann­schafts­trans­port­wa­gen (MTW)

Fahr­zeug: VW T6 Trans­por­ter, 110 KW, 8

Sitzplätze

Aus­stat­tung: Son­der­si­gnal­an­la­ge, BOS-Sprech­funk digi­tal und 4m

Mehr­zweck­ge­rä­te­wa­gen (MzGW)

Fahr­zeug: MAN TGM 18.290; Allrad,

Dop­pel­ka­bi­ne, 7 Sitzplätze

Auf­bau: Kof­fer und Prit­sche mit 9

Palet­ten­stell­plät­zen und Hebebühne

Aus­stat­tung: Son­der­si­gnal­an­la­ge, BOS-Sprech­funk digi­tal und 4m