Mit einem Blu­men­strauß beglück­wünsch­te Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik Ste­fa­nie und Renè Reich zur Wie­der­eröff­nung ihres Geschäf­tes „Das Holz­männ­lein“, in der Wun­sied­ler Innen­stadt, Lud­wig­stra­ße 33.

„Ich freue mich, dass Frau Reich, nach all den Coro­na-Ein­schrän­kun­gen, jetzt rich­tig durch­star­ten kann. Ein klei­nes und indi­vi­du­el­les Geschäft, in dem es viel zu ent­decken gibt und das eine Berei­che­rung für die Innen­stadt dar­stellt“, so der Erste Bürgermeister.

Vor zwei Jah­ren grün­de­te Ste­fa­nie Reich ihre Bastel- und Geschenk­stu­be in der Eger­stra­ße in Holen­brunn. In ihrem Sor­ti­ment befin­den sich neben selbst­ge­mach­te Hand­ar­bei­ten, die auch indi­vi­du­ell ange­fer­tigt wer­den kön­nen, Zeit­schrif­ten und eine gro­ße Aus­wahl an Bastelbedarf.