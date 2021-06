Unge­brem­ste Fort­set­zung des Früh­jahrs­auf­schwungs im Mai Der Mai bescher­te dem Agen­tur­be­zirk Bam­berg-Coburg einen wei­te­ren Beschäf­ti­gungs­an­stieg. Die Arbeits­lo­sig­keit sank in den…

Über die Mög­lich­kei­ten und Gren­zen von Lasten­rä­dern wird der­zeit auch in Bam­berg lei­den­schaft­lich dis­ku­tiert. Ins­be­son­de­re im gewerb­li­chen Bereich gibt es…

1200 Kilo­me­ter mit dem Lasten­rad: Hand­wer­ker macht Sta­ti­on in Bam­berg

Bam­berg: „End­lich wie­der Fuß­ball“ – FCE star­tet mit Pokal-Kra­cher am 19. Juni

Immer ein siche­res Dach über dem Kopf Seit inzwi­schen 100 Jah­ren steht die STADT­BAU in Bam­berg für bezahl­ba­ren Wohn­raum und…

STADT­BAU GMBH BAM­BERG fei­ert 100 Jah­re städ­ti­sches Woh­nungs­bau­un­ter­neh­men mit Geschen­ken an die Stadt­ge­sell­schaft

Bam­berg: Hybri­der UNESCO-Welt­erbe­tag

Gefei­ert wird am 6. Juni 2021 auf www​.unesco​-welt​erbe​tag​.de und am 12. Juni 2021 am Pfahl­plätz­chen „Soli­da­ri­tät und Dia­log“ heißt das Mot­to, das…